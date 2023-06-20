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Цей популярний фрукт може негативно впливати на здоров'я: кому його заборонено їсти

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Вівторок 20 червня 2023 16:13
Цей популярний фрукт може негативно впливати на здоров'я: кому його заборонено їсти Кому не можна їсти авокадо (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Авокадо - унікальний фрукт, який містить дуже багато корисних та необхідних жирів, а також вітамінів. Його можна додавати до салатів та робити смачні сендвічі. Однак, їсти його можна не всім.

Про це повідомили у медичному журналі WebMD.

Користь авокадо

В авокадо є багато жиру. Мова йде про мононенасичені жири, які є "хорошими" жирами та допомагають знизити рівень поганого холестерину, якщо їсти у помірних кількостях.

Також фрукт містить близько 20 вітамінів і мінералів. Зокрема, 100 грамах міститься:

  • 485 міліграмів калію
  • 81 мікрограм фолієвої кислоти
  • 0,257 міліграма вітаміну В6
  • 10 міліграмів вітаміну С
  • 2,07 міліграма вітаміну Е

Кому не можна їсти

Цей фрукт краще не вживати людям похилого віку, особливо, якщо вони страждають різними хронічними захворюваннями. Перш ніж вводити його до свого раціону, краще порадитися з лікарем.

Також авокадо не можна їсти тим, хто приймає ліки для розрідження крові. Все тому, що фрукт містить велика кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів.

Якщо у вас алергія на латекс, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати авокадо до свого раціону. Люди із серйозною алергією на латекс можуть погано почуватися після вживання авокадо.

Латексні вироби виготовляються з білка в соку бразильського каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо дуже схожий білок, який викликає алергічну реакцію.

Як вибрати авокадо

Для того, щоб в магазині вибрати стигле авокадо, необхідно звернути увагу на такі ознаки:

  • при натисканні з'являється невелика вм'ятина
  • м'якоть яскраво-зеленого кольору
  • якщо потрясти плід, то можна почути звук кісточки

Нестигле авокадо:

  • при натисканні утворюється вм'ятина величезних розмірів або її немає взагалі
  • плід за структурою дуже твердий
  • м'якоть з жовтизною
  • якщо потрясти плід, то звуку кісточки не чути

Раніше ми повідомляли, навіщо заморожувати авокадо та як правильно це зробити.

Також ми писали, як правильно зберігати авокадо, щоб воно не темнішало.

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