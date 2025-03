Этот блогер покорил TikTok своей необычной утренней рутиной. Что в ней особенного?

Тренд с утренней рутиной в TikTok - это видео или челленджи, где пользователи делятся своими утренними привычками и ритуалами. Они демонстрируют, как начинают свой день, чтобы настроиться на производительность или сохранить здоровье.

Эти видео часто включают активности такие как утренние упражнения, медитация, здоровое питание, или даже детальное планирование дня.

Тренд приобрел популярность благодаря его мотивирующему и мотивирующему характеру: люди показывают свои уникальные подходы к продуктивному началу дня, а другие пользователи следуют за ними, чтобы найти новые способы улучшить свою утреннюю рутину.

В случае с фитнес-блогером Эштоном Холлом, его 6-часовая утренняя рутина стала экстремальным вариантом этого тренда, который привлек внимание миллионов, вызвав бурю реакций и даже спровоцировав критику.

Эштон Холл - фитнес-предприниматель, который обещает переосмыслить жизнь своих клиентов за год.

Эштон Холл (фото: instagram.com/ashtonhallofficial)

Блогер из Лос-Анджелеса начал делиться фитнес-контентом онлайн во время пандемии, предлагая домашние тренировки для тех, кто не имел доступа к тренажерным залам.

День Холла начинается в 3:52 утра и состоит из 68 шагов, которые заставили бы даже самых преданных "ранних пташек" сомневаться в своем жизненном выборе. Эштон Холл (коллаж РБК-Украина)

От процедур для лица с ледяной водой до масок из банановой кожуры - его утренний режим сочетает в себе эксцентричность и привлекательность.

Вот краткий обзор его чудаковатой рутины:

Когда распорядок Холла стал вирусным, Интернет взялся за свое любимое дело - создание мемов.

THIS IS DESTROYING ME BROOOOOO



ОН ПОЛНОСТЬЮ ПОЛЁТ НА 4 МИНУТЫ https://t.co/x5pk2wymEv pic.twitter.com/LITbnPn6rV