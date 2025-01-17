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Опасный тренд из TikTok. Во Львове трое детей получили глубокие ожоги лица

Украина, Пятница 17 января 2025 17:40
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Опасный тренд из TikTok. Во Львове трое детей получили глубокие ожоги лица Фото: Опасный Tik Tok-тренд (freepik.com)
Автор: Владислава Ткаченко

Опасный тренд с TikTok стал причиной серьезных травм у детей: во Львове трех мальчиков госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица. Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Львовские медики предупреждают о новой опасной тенденции среди детей, которая распространяется в соцсети TikTok. Школьники мастерят самодельные взрывчатки, так называемые "петарды", и получают серьезные травмы.

В детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова попали трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет.

Как работает опасный "тренд"

Дети находили пошаговую инструкцию в сети в TikTok, они использовали пластиковую бутылку, воду, шарики из фольги и средство для очистки труб. Химическая реакция внутри бутылки приводит к ее взрыву, но вместо ожидаемого "эффекта" дети получают серьезные ожоги лица и глаз.

11-летний мальчик со Львовской области рассказал врачам, что решил повторить опасный эксперимент после того, как увидел других подростков, которые делали то же самое на улице. В момент взрыва содержимое бутылки попало ему прямо в лицо.

Опасный тренд из TikTok. Во Львове трое детей получили глубокие ожоги лица

Фото: Львовский городской совет

"Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", - рассказала Галина Саян, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии.

Напомним, что в TikTok был тренд, который является опасным для здоровья. Речь идет о глотании целой ложки порошкового энергетика перед тренировками, что якобы вдвое повышает эффект препарата.

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Дети TikTok Больницы
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