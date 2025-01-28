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Что такое sleepmaxxing? Новый тренд, который может помочь вам спать лучше

Вторник 28 января 2025 11:40
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Что такое sleepmaxxing? Новый тренд, который может помочь вам спать лучше Фото: Как хорошо спать и высыпаться (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Страдаете ли вы от бессонницы? Сейчас появился новый тренд для преодоления этого состояния под названием sleepmaxxing.

Что он означает и как поможет со сном, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что означает новый тренд сна?

Термин sleepmaxxing означает практику оптимизации качества и количества сна с целью улучшения общего самочувствия, физического и психического здоровья и эффективности в различных сферах жизни.

Хотя это понятие не является широко известным в научной литературе, оно приобрело популярность в определенных кругах, особенно среди тех, кто интересуется личным развитием и улучшением образа жизни.

Основные принципы Sleepmaxxing

Sleepmaxxing базируется на нескольких фундаментальных принципах, направленных на максимизацию преимуществ сна:

Отдайте приоритет сну

Признайте, что сон так же важен, как диета и физические упражнения для поддержания хорошего здоровья.

Установите распорядок дня

Создайте регулярное время сна и пробуждения, что помогает регулировать циркадный ритм организма.

Среда, благоприятная для сна

Убедитесь, что среда для сна комфортная, темная и тихая. Это может включать использование затемняющих штор, затычек для ушей или машин белого шума.

Есть несколько стратегий, которые люди могут применить, чтобы улучшить качество своего сна:

Гигиена сна

Придерживайтесь здоровых привычек перед сном, например, избегайте электронных экранов по крайней мере за час до сна, ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также практикуйте техники релаксации.

Натуральные добавки

Некоторые люди выбирают такие добавки, как мелатонин или магний, чтобы помочь регулировать сон. Однако важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом любой добавки.

Регулярные упражнения

Регулярная физическая активность может способствовать лучшему сну, но желательно избегать интенсивных упражнений непосредственно перед сном.

Sleepmaxxing представляет проактивный подход к улучшению сна и его влияния на общее состояние здоровья.

Ранее тренер рассказывал, как сон влияет на вес человека.

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