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Церковный календарь на июль 2023: главные праздники особенного месяца

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Среда 14 июня 2023 07:00
Церковный календарь на июль 2023: главные праздники особенного месяца Церковный календарь на июль 2023 года (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В июле 2023 нас ждет много церковных праздников, в том числе Рождество Иоанна Предтечи, в народе - Ивана Купала. Этот важный христианский праздник, вероятно, в июле будет праздноваться в последний раз, ведь ПЦУ готовится перейти на новый литургический календарь.

О самых важных датах читайте в материале Styler далее.

Главные даты июля 2023

  • 6 июля - день Владимирской иконы Божией Матери
  • 7 июля - Рождество Святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала)
  • 12 июля - день Святых апостолов Петра и Павла
  • 13 июля - Собор 12 апостолов
  • 24 июля - день блаженной княгини Ольги
  • 28 июля - День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира

Помните, что до 11 июля включительно продолжается Петров пост. Он начался еще 12 июня и является одним из четырех многодневных постов в течение года. Этот пост также называют Петровкой.

Он не считается строгим, ведь можно употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), а еще рыбу (на выходные). Во время поста запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.

Все праздники июля 2023

Церковный календарь на июль 2023: главные праздники особенного месяца

Как изменится церковный календарь после реформы

24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.

После перехода вычислять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья (за неделю до Пасхи), Вознесения и Троицы.

Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.

В частности, Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) можно будет праздновать как 24 июня, так и 7 июля.

Смотрите список новых дат для главных православных праздников.

Раньше мы писали, почему в некоторых церквях женщинам запрещают присутствовать на крещении своих детей.

Кроме того, читайте, будут ли в июле 2023 дополнительные выходные дни.

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