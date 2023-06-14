Церковный календарь на июль 2023: главные праздники особенного месяца
В июле 2023 нас ждет много церковных праздников, в том числе Рождество Иоанна Предтечи, в народе - Ивана Купала. Этот важный христианский праздник, вероятно, в июле будет праздноваться в последний раз, ведь ПЦУ готовится перейти на новый литургический календарь.
О самых важных датах читайте в материале Styler далее.
Главные даты июля 2023
- 6 июля - день Владимирской иконы Божией Матери
- 7 июля - Рождество Святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала)
- 12 июля - день Святых апостолов Петра и Павла
- 13 июля - Собор 12 апостолов
- 24 июля - день блаженной княгини Ольги
- 28 июля - День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира
Помните, что до 11 июля включительно продолжается Петров пост. Он начался еще 12 июня и является одним из четырех многодневных постов в течение года. Этот пост также называют Петровкой.
Он не считается строгим, ведь можно употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), а еще рыбу (на выходные). Во время поста запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.
Все праздники июля 2023
Как изменится церковный календарь после реформы
24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.
После перехода вычислять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья (за неделю до Пасхи), Вознесения и Троицы.
Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.
В частности, Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) можно будет праздновать как 24 июня, так и 7 июля.
Смотрите список новых дат для главных православных праздников.
Раньше мы писали, почему в некоторых церквях женщинам запрещают присутствовать на крещении своих детей.
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