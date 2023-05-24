ПЦУ определилась с датой празднования Рождества в Украине

Православная церковь Украины (ПЦУ) с 1 сентября переходит на новый календарь. Это решение в частности изменит дату празднования Рождества.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Православной церкви Украины (ПЦУ).

На синоде решили перейти на новоюлианский (григорианский) календарь с 1 сентября 2023 года. При этом парафии и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем. В частности, теперь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.

Почему возник выбор - 25 декабря или 7 января?

Изначально бытовало мнение, что дата для празднования Рождества - 25 декабря или 7 января - выбиралась в зависимости от конфессии христианства. То есть 25 декабря праздновали Рождество католики, а 7 января - православные. Но этот далеко не так. Разделение в датах на самом деле условное - из-за использования разных календарей - григорианского и юлианского, хотя дата праздника на самом деле одна.

С новой силой дискуссии о дате празднования Рождества в Украине возобновились после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"В настоящее время юлианский календарь рассматривается как связанный с русской церковной культурой. Ведь современным (новоюлианским) календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и, в первую очередь, РПЦ - придерживаются старого календаря (юлианского)", - отмечают в ПЦУ.

Новый календарь: даты каких праздников изменятся

В связи с переходом на новый календарь также сместятся даты других праздников, в частности Крещения (6 января) и Дня святого Николая (6 декабря), однако это не касается Пасхи.