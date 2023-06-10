Почему женщинам нельзя быть на крещении своих детей. Правда от священника

Крещение ребенка - прекрасное таинство, объединяющее родных и близких под куполом церкви. Но в некоторых случаях женщинам, ребенка которой крестят, не рекомендуется присутствовать в храме.

Откуда взялся такой предрассудок и в чем его истинное значение - в материале Styler дальше.

Почему матери ребенка нельзя на крещение?

В настоящее время такой запрет встречается все реже, но все еще имеет место. При этом часто даже не священнослужители, а народные традиции запрещают мамам быть вместе с детьми во время таинства крещения.

Как рассказал священник одного из киевских храмов, такой предрассудок имеет давнюю историю. Дело в том, что после родов у женщин длительное время есть выделения, которые называются лохии, и похожи на менструальные.

Сейчас средства гигиены позволяют женщинам легко справляться с этим, а вот еще лет сто назад женщина могла "осквернить храм". Причем буквально. Отсюда и пошел такой предрассудок.

В настоящее время верить и прислушиваться к нему не стоит. Если вы решили совершить таинство крещения для малыша, то мама вполне может быть вместе с ним и разделять этот праздник с родственниками и друзьями.

Другие верования о женщинах и церкви

То же касается и условного запрета на посещение храмов женщин во время менструации. Сейчас средства гигиены помогут защитить не только женскую одежду, но и пол храма.

Можем предположить, что традиция покрывать голову также связана с длинными волосами женщины, которые иногда вылезают и остаются на полу.

Как бы то ни было, стоит помнить, что у большинства предрассудков есть реальная основа. Поэтому, прежде чем слепо верить в них, стоит подумать, есть ли здесь какая-то логика.