ПЦУ меняет календарь: полный список праздников по новым датам
Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Рождество и ряд других религиозных праздников будут отмечать по новым датам.
Какие именно даты в церковном календаре изменятся - в материале РБК-Украина ниже.
После окончательного перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты:
- День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;
- Рождество - 25 декабря вместо 7 января;
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;
- День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;
- Святого Василия Великого - 1 января вместо 14 января;
- Крещение Господне - 6 января вместо 19 января;
- Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля;
- Благовещение Девы Марии - 25 марта вместо 7 апреля;
- Рождество Ивана Крестителя (в народе Ивана Купала) - 24 июня вместо 7 июля;
- Преображение Господне - 6 августа вместо 19 августа;
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа;
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября вместо 21 сентября;
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября вместо 14 октября.
- Андрея Первозванного - 30 ноября вместо 13 декабря.
Какие праздники останутся неизменными
Даже после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль вычислять дату Пасхи будут как раньше. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).
Напомним, 24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.
Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.
Детальнее о том, почему ПЦУ решила перейти на новый стиль - в материале РБК-Украина.
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