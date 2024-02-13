Церковный праздник 13 февраля: что ни в коем случае нельзя делать, а что - нужно
13 февраля 2024 года православные в Украине чтят память святого Мартина.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Святому молятся об усмирении блудных страстей, защите от соблазнов и плотских нажимов. Мартиниан начал свою отшельниковую жизнь в возрасте восемнадцати лет. Девушка легкого поведения по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы выстоять перед ее напором, святой взял и вступил в огонь.
В дальнейшем он вернул Зою Господу и направил ее в монастырь в Вифлееме. В преклонном возрасте Мартиниан переехал в Афины, где и завершил свой земной путь.
13 февраля наши предки чтили память умерших. Они отправлялись на кладбища, посещали могилы или церкви, расставляли свечи за упокой и оказывали милостыню нищим. Также в этот день ночью, наблюдая за звездами, выполняли заговоры от сглаза и произносили заклинания.
Главные приметы этого дня:
- Выдался морозный и сухой день – летом будет очень жарко.
- Снег долго не тает – весной будет холодно.
- Если снег тает – то весна будет теплой.
- Если день на Мартына пасмурный, то весной тоже будет холодно.
- Хорошо видны в этот день солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго.
- Синицы громко поют до ранней весны.
- Вокруг солнца туманный круг – до снега, вокруг луны красноватые кольца – до мороза, тучи небо затянули – до потепления.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день нельзя шить и вышивать - можно ослепнуть. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.
Сегодня празднуют именины такие люди: Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гаврила, Зоя, Николай, Павел.
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