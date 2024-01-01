Церковный календарь на 2024 год. Когда будем праздновать Пасху, Троицу, Рождество

Церковные праздники в 2024 году будут отмечаться уже полностью по новому календарю. Все даты сместились на 13 дней, но есть праздники, которые будут праздноваться независимо от церковной реформы.

Как перенеслись даты и праздники по новому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему изменился календарь

1 сентября 2023 православная церковь Украины приняла решение перейти на современный новоюлианский календарь. Церковная реформа была принята 24 мая на архиерейском соборе. Ранее на такую реформу решилась УГКЦ.

До церковной реформы православные украинцы отмечали церковные праздники по старому юлианскому календарю, который считается недостоверным и отличается от современного на 13 дней. По указу Папы Римского, католики и протестанты перешли на григорианское летоисчисление еще в 16 веке, но православные верующие остались на старом юлианском.

Первые попытки провести церковную реформу в Украине происходили в 20 веке, но оставались безуспешными. В 2024 году украинские церкви исправят разногласия между церковным и светским календарем. Почти все праздники будут определяться одновременно с католиками, за исключением Пасхи и Пасхи.

Когда будет праздноваться Пасха и Троица

Дата Пасхи и связанных с ней праздников, таких как Троица и Вознесение Господне, рассчитывается по лунному календарю. Украинские церкви пользуются разной пасхалией (методикой вычисления даты праздника).

Даже при переходе на новый церковный календарь православная церковь Украины оставит старую методику исчисления даты праздника.

Таким образом, после реформы церковного календаря Пасха и связанные с ним праздники останутся единственными православными праздниками, дата которых не будет совпадать с католическими.

Церковный календарь, полностью совпадающий со светским, но пользующийся старой пасхалией, называется новой новоюлианским. Именно такой календарь вводится в ВТО с 1 сентября.

Новый церковный календарь на 2024 год

Праздник Василия, Обрезание Господне 2024 - 1 января (вместо 14 января)

Богоявления, Крещение 2024 - 6 января (вместо 19 января)

Сретение Господне 2024 - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Благовещение Девы Марии 2024 - 25 марта (вместо 7 апреля)

Великий пост 2024 - с 18 марта по 4 мая

День святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая)

Вербное воскресенье 2024 - 28 апреля

Пасха 2024 - 5 мая

Вознесение Господне 2024 - 13 июня

Троица 2024 - 23 июня

Рождество Иоанна Крестителя 2024 (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)

Апостолов Петра и Павла 2024 - 29 июня (вместо 12 июля)

Пророка Илии 2024 - 20 июля (вместо 2 августа)

Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)

Преображение Господне 2024 - 6 августа (вместо 19 августа)

Успение Пресвятой Богородицы 2024 - 15 августа (вместо 28 августа)

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 - 8 сентября (вместо 21 сентября)

Воздвижение Креста Господня 2024 - 14 сентября (вместо 27 сентября)

Покров Пресвятой Богородицы 2024 - 1 октября (вместо 14 октября)

Архистратига Михаила 2024 - 8 ноября (вместо 21 ноября)

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 - 21 ноября (вместо 4 декабря)

Андрея Первозванного 2024 - 30 ноября (вместо 13 декабря)

День святого Николая 2024 - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество Христово 2024 - 25 декабря (вместо 7 января)

Собор Пресвятой Богородицы 2024 - 26 декабря (вместо 8 января)

Щедрый вечер, день святой Маланки 2024 - 31 декабря (вместо 13 января)