Церковный календарь на февраль 2024: даты важных праздников по-новому

В феврале украинцы будут отмечать несколько важных церковных праздников, в частности, Сретение Господне. Однако после перехода на новый церковный календарь даты "сместились" на 13 дней назад.

РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь с новыми датами всех праздников.

Новый календарь на февраль 2024 года

1 февраля - мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана

2 февраля - Сретение Господне (ранее 15 февраля)

3 февраля - святого Симеона Богоприемца и Анны-пророчицы

4 февраля - святого преподобного Исидора Пилусиотского

5 февраля - святой мученицы Агафьи

6 февраля - святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана

7 февраля - святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского

8 февраля - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца

9 февраля - святого мученика Никифора; предание Сретение Господня

10 февраля - святого мученика Харлампия

11 февраля - святого священномученика Власия, епископа Севастийского

12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского

13 февраля - святого преподобного Мартиниана

14 февраля - святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия

15 февраля - святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии

16 февраля - святых мучеников Памфила, Порфирия и других

17 февраля - святого великомученика Теодора Тирона

18 февраля - воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского

19 февраля - святого апостола Архипа

20 февраля - святого преподобного Льва, епископа Катанского

21 февраля - святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского

22 февраля - обретение мощей святых мучеников в Евгении

23 февраля - святого священномученика Поликарпа

24 февраля - первое и второе Обретение головы Иоанна Крестителя

25 февраля - воскресенье о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского

26 февраля - святого Порфирия, епископа Газского

27 февраля - святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита

28 февраля - святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия

29 февраля - святого преподобного Кассиана

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: