ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 13 лютого: що ні в якому разі не можна робити, а що - потрібно

Вівторок 13 лютого 2024 06:00
UA EN RU
Церковне свято 13 лютого: що ні в якому разі не можна робити, а що - потрібно Яке церковне свято 13 лютого (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

13 лютого 2024 року православні в Україні вшановують пам'ять святого Мартина.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Святому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захист від спокус і плотських натисків. Мартиніан почав своє самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася спокусити його. Аби вистояти перед її натиском, святий взяв і вступив у вогонь.

В подальшому він повернув Зою до Господа та направив її у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав до Афін, де й завершив свій земний шлях.

13 лютого наші предки вшановували пам'ять померлих. Вони вирушали на кладовища, відвідували могили чи церкви, розставляли свічки за упокій та надавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, спостерігаючи за зірками, виконували замовляння від пристріту і мовили заклинання.

Головні прикмети цього дня:

  • Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.
  • Сніг довго не тане – весною буде холодно.
  • Якщо сніг тане - то весна буде теплою.
  • Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
  • Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
  • Синиці голосно співають до ранньої весни.
  • Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути. Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Сьогодні святкують іменини такі люди: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні свято в Україні
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW
ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW