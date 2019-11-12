Ціни на продукти в Україні злетять: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

Ціни на продукти в Україні подорожчають на 7-7,3% до грудня

У жовтні ціни на продукти в Україні, а також на послуги підвищилися в середньому на 0,7% порівняно з вереснем, йдеться в звіті Держстатистики. В цьому році інфляція склала 4,2%, що дозволило утримувати ціни, так як в 2018 році все подорожчало в середньому на 6,5% у вересні-жовтні. Експерти, правда, не вважають, що ціни продовжать утримуватись на такому рівні зростання. Про це пише "Сегодня".

Вартість продуктів зараз

За даними Державної служби статистики України, подорожчання продуктів у жовтні довелося всього на 0,2% (більше, ніж середня інфляція). Порівняно з вереснем, інфляція сповільнилася.

На що зросли ціни. Антирекорд встановила гречана крупа, ціна на яку за місяць піднялася більш ніж на чверть – на 27,2% (4-5 грн/кг). На 9,6% подорожчали курячі яйця (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овочі, на 2,6% – молоко на 1,6% – сир, на 1,5% – хліб і цигарки. Вершкове масло коштує більше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртне – на 0,8%, газовані напої – на 0,3%.

Антирекорд встановила гречана крупа, ціна на яку за місяць піднялася більш ніж на чверть – на 27,2% (4-5 грн/кг). На 9,6% подорожчали курячі яйця (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овочі, на 2,6% – молоко на 1,6% – сир, на 1,5% – хліб і цигарки. Вершкове масло коштує більше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртне – на 0,8%, газовані напої – на 0,3%. Що подешевшало. Враховуючи, що зараз у розпалі сезон цукроваріння, найбільше впала ціна на цукор – на 2,6% (30-35 коп/кг). Також на 0,2%-0,6% подешевшали м'ясо, риба, соняшникова олія та фрукти, насамперед українські яблука, якими завалені прилавки.

Продукти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Прогнози на листопад і грудень

У листопаді та грудні інфляція прискориться. За розрахунками фахівців НБУ, зростання цін за 2019 рік складе 6,3%, тобто в листопаді і грудні може бути інфляція більш ніж на 1%. На думку голови Нацради економічного розвитку Олексія Дорошенка, зростання цін буде більше, 7-7,3%.

"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який зумовлює зниження інфляції, – це саме зміцнила гривня", – говорить Олексій Дорошенко.

За його словами, на прискорення інфляції також вплине сезонне подорожчання овочів і зростання цін на природний газ і, як результат, на комунальні послуги.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що ціни зростуть на 3% за два місяці.

"Інфляція за 2019 рік складе більше 9%, але 10% не дотягне", – упевнений Пендзин.

Крім сезонного подорожчання борщового набору, експерт називає такі причини зростання цін, як подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осіннє зростання курсу долара до 26 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту – насамперед це паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті запрацювала збагачувальна фабрика по видобутку золота й інших цінних металів.