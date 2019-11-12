Ціни на продукти в Україні злетять: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні подорожчають на 7-7,3% до грудня
У жовтні ціни на продукти в Україні, а також на послуги підвищилися в середньому на 0,7% порівняно з вереснем, йдеться в звіті Держстатистики. В цьому році інфляція склала 4,2%, що дозволило утримувати ціни, так як в 2018 році все подорожчало в середньому на 6,5% у вересні-жовтні. Експерти, правда, не вважають, що ціни продовжать утримуватись на такому рівні зростання. Про це пише "Сегодня".
За даними Державної служби статистики України, подорожчання продуктів у жовтні довелося всього на 0,2% (більше, ніж середня інфляція). Порівняно з вереснем, інфляція сповільнилася.
Продукти (ілюстративне фото: pixabay.com)
У листопаді та грудні інфляція прискориться. За розрахунками фахівців НБУ, зростання цін за 2019 рік складе 6,3%, тобто в листопаді і грудні може бути інфляція більш ніж на 1%. На думку голови Нацради економічного розвитку Олексія Дорошенка, зростання цін буде більше, 7-7,3%.
"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який зумовлює зниження інфляції, – це саме зміцнила гривня", – говорить Олексій Дорошенко.
За його словами, на прискорення інфляції також вплине сезонне подорожчання овочів і зростання цін на природний газ і, як результат, на комунальні послуги.
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що ціни зростуть на 3% за два місяці.
"Інфляція за 2019 рік складе більше 9%, але 10% не дотягне", – упевнений Пендзин.
Крім сезонного подорожчання борщового набору, експерт називає такі причини зростання цін, як подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осіннє зростання курсу долара до 26 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту – насамперед це паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка.
Нагадаємо, що раніше на Закарпатті запрацювала збагачувальна фабрика по видобутку золота й інших цінних металів.