Ціни на бензин у квітні: які сюрпризи чекають українців на АЗС

Ціни на бензин у квітні можуть опуститися вниз і як зазначає Антимонопольний комітет, вартість палива може знизитися в найближчі тижні на 3-5 гривень за літр.

В Антимонопольному комітеті провели зустріч з керівниками українських АЗС та розповіли про позитивні результати переговорів.

"Мета зустрічей – отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти та відповідність вартості, зазначеної на стелах автозаправок зі змінами на ринку. Маються на увазі падіння цін на нафту і великий гурт, коливання курсу гривні", - сказано в повідомленні Антимонопольного комітету.

В АМКУ повідомили, що комітет отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до зниження ціни.

"Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 гривень", - додали фахівці відзначили, що за останній тиждень в Україні ціна за один літр бензину знизилася в середньому на 1 гривню.

Як розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі для видання "Факти, на зниження цін вплинула також пандемія коронавірусу.

"Останні два тижні на ринку нафтопродуктів головна тенденція – це падіння реалізації. Причому просіло все – і приватний і корпоративний сегменти паливного ринку. Хоча картина неоднорідна. Невеликий спад, до 40% відзначений у "преміальних" мережах, менше, 15-20% - в економсегменті. Точного пояснення такої тенденції немає, але можна припустити, що більш заможні клієнти "люксових" станцій дотримуються карантину, скоротивши пересування до мінімуму. Неоднорідна і географія зниження продажів. На заході та півдні країни реалізація впала у всіх мережах АЗС. Якщо на заході каталізатором стало закриття кордонів, то на півдні – відсутність туристичного потоку, який в цей період вже був досить великим, оскільки люди їхали на першоквітневий гуморину і просто до першого сонця", - пояснив експерт.

Він додав, що на ринку впевнені, що пік падіння попиту ще не досягнуто і ціни на бензин продовжать знижуватися в середньому на 3 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти повідомили прогноз курсу долара в Україні.