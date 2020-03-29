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Експерти повідомили прогноз курсу долара в Україні: заплутана гра

STYLERЖиття    29.03.2020 - 14:15
Експерти повідомили прогноз курсу долара в Україні: заплутана гра
Курс долара 2020 - експерти дали прогноз (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні залишається нестабільним

Відкатом курсу долара закінчився переполох на ринку валюти 27 березня. За рахунок цього вдалося повернутися у вихідну точку і відіграти подорожчання долара. На міжбанку цей тиждень завершився у межах 28,11 - 28,20.

Однак середні курси на готівковому ринку, навпаки, піднялися на 10 копійок. Ціна продажу валюти майже впритул підійшла до максимальної позначки в 30 гривень за долар, передає "Страна".

Щодо безготівкової торгівлі на міжбанку, ситуація по відношенню до гривні могла завершитися краще. Незрозуміла гра Національного Банку України заплутала скарбників. Адже коли курс на безготівковому ринку впав нижче 28,0 гривень за долар, регулятор став на покупку валюти за 27,90. Не купивши нічого, він дав зрозуміти, що вартість валюти повинна бути вище.

Навіщо Нацбанку дорогий долар - експерти не до кінця розуміють. Найімовірніше, для валютного продажу НАК "Нафтогаз", які були представлені заступником голови Нацбанку на цьому тижні.

Щодо наступного тижня, фахівці не поспішають прогнозувати зміцнення гривні, хоча впевнені в нестабільності курсу та валютного ринку.

"Після введення карантину обсяг торгів на міжбанку зменшився з об'єктивних причин (бізнес серйозно згорнув діяльність). Тому котирування на ринку змінюються навіть невеликими купівлею/продажем долара. Курсовий діапазон залишиться досить широким. Відкриття безготівкових торгів у понеділок, 30 березня, швидше за все, відбудеться в рамках 28,0-28,30 грн/$", - спрогнозував Василь Невмержицький.

Нагадаємо, що українцям розповіли, чого чекати від курсу долара на цьому тижні.

Ми також повідомляли, у разі чого курс долара перевищить 30 гривень.

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