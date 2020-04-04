Цены на бензин в апреле: какие сюрпризы ждут украинцев на АЗС

Цены на бензин в апреле могут опуститься вниз и как отмечает Антимонопольный комитет, стоимость топлива может снизиться в ближайшие недели на 3-5 гривен за литр.

В Антимонопольном комитете провели встречу с руководителями украинских АЗС и рассказали о положительных результатах переговоров.

"Цель встреч – получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствие стоимости, указанной на стелах автозаправок с изменениями на рынке. Имеются ввиду падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны", - сказано в сообщении Антимонопольного комитета.

В АМКУ сообщили, что комитет получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к снижению цены.

"Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - добавили специалисты и отметили, что за последнюю неделю в Украине цена за один литр бензина понизилась в среднем на 1 гривну.

Как рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии для издания "Факты", на понижение цен повлияла также пандемия коронавируса.

"Последние две недели на рынке нефтепродуктов главная тенденция – это падение реализации. Причем просело все – и частный и корпоративный сегменты топливного рынка. Хотя картина неоднородная. Небольшой спад, до 40% отмечен в "премиальных" сетях, меньше, 15-20% - в экономсегменте. Точного объяснения такой тенденции нет, но можно предположить, что более состоятельные клиенты "люксовых" станций придерживаются карантина, сократив передвижения до минимума. Неоднородна и география снижения продаж. На западе и юге страны реализация упала во всех сетях АЗС. Если на западе катализатором стало закрытие границ, то на юге – отсутствие туристического потока, который в этот период уже был довольно большим, так как люди ехали на первоапрельскую юморину и просто к первому солнцу", - объяснил эксперт.

Он добавил, что на рынке уверены, что пик падения спроса еще не достигнут и цены на бензин продолжат опускаться, в среднем на 3 гривны за литр.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты сообщили прогноз курса доллара в Украине.