Ціна бензину в Україні: експерти дали несподіваний прогноз на квітень

Ціни на бензин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям варто очікувати істотного зниження цін на бензин у квітні

Ціни на бензин в Україні хвилюють практично всіх автомобілістів на тлі масштабного карантину та фінансової кризи. Проте експерти прогнозують у квітні зниження цін, навіть за умови підвищення курсу долара до 30 гривень.

За прогнозами експертів, у квітні 2020 року ціни на бензин впадуть в середньому на 3 гривні за літр, а дизельне паливо - на 2,50 гривні. Якщо ж курс долара триматиметься на рівні 28 гривень, то можна очікувати ще більшого зниження цін. Такий прогноз зробив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що при курсі 28 гривень за долар, ціна бензину знизиться на 4,2 гривні, а дизельного палива – на 3,7 гривні. Сергій Куюн пояснив, що зниження цін могло б бути й більше, але завадив обвал курсу. Падіння цін на нафту і нафтопродукти у світі могло б спровокувати у квітні зниження закупівельних цін до 6 гривень за літр бензину і до 5,5 гривні для дизельного палива.

Однак, на думку експерта, крім обвалу курсу на ціни вплинув й інший фактор – обвал продажів.

"Продаж всіма мережами вже провалилися на 20%. Ситуація погіршується з кожним днем і до квітня це буде явно понад 30%. Паралельно зростають витрати на експлуатацію АЗС: індивідуальна доставка працівників на робоче місце, забезпечення засобами захисту, нескінченна дезінфекція приміщень, інші карантинні заходи. І до всього – зниження виторгу в кафе та магазинах", - пояснив Куюн.

Варто відзначити, що на багатьох українських АЗС змушені були скоротити продаж їжі на винос і залишити тільки стандартні полиці з запакованим продуктами. І це суттєво позначається на доходах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з курсом долара в Україні.