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Карантин в Україні провокує зростання цін: чого чекати далі, прогнози експертів

STYLERКоронавірус    29.03.2020 - 10:31
Карантин в Україні провокує зростання цін: чого чекати далі, прогнози експертів
Карантин в Україні - експерти про подорожчання продуктів

Через карантин попит на овочі та крупи продовжує зростати

Карантин в Україні, пов'язаний з коронавірусом призвів до подорожчання продуктів харчування. Овочі та крупи ростуть в ціні астрономічно швидко, що не може не засмучувати.

Вартість набору овочів для борщу вже побила всі цінові рекорди. Капуста подорожчала на 86%, морква - на 48%, буряк - на 47%, картопля на 39% і цибуля подорожчала вдвічі. Про це інформує "Страна".

Не можна також ігнорувати підвищення цін на крупи, а саме - на гречку. Станом на 28 березня, ціна гречки зросла на 50% і тепер її вартість становить 55 - 56 грн.

Деякі з постачальників вже повідомили, що ціни на хліб теж зростуть приблизно на 20 відсотків. Пов'язано це з подорожчанням борошна, вартість якого з початку карантину зросла на 8 - 10%.

"Справа в тому, що якраз минулого тижня на світових ринках на 7% подорожчали зернові, які активно експортує наша країна. Плюс продовжує дорожчати долар. Це дозволяє тим же хліборізкам відразу підняти ціни на 12%. Інше, видно, заклали на майбутні ризики. Ситуація з цінами не тільки не затихла, але й продовжує розганятися. Вирішальною стане наступний тиждень - ціни або пригальмують або ще більше зростуть", - зазначив економічний експерт Олексій Дорошенко.

Головне питання на сьогоднішній день полягає в тому, чи зможе влада якось вплинути на необґрунтоване підвищення цін у торговельних мережах. Українці на час карантину запасаються продуктами харчування і масово скуповують продукти. Саме високий попит і закриття ринків є причиною того, що торговці настільки сильно завищують ціни.

"Ринки забезпечували більшу частку роздрібного товарообігу в країні. Деякі майданчики працюють, але багато хто вже закрився. Не функціонують ринки та торгові точки на них, які давали до третини всього національного товарообігу. Мери невеликих міст бояться відкривати ринки, так як вони можуть посприяти поширенню коронавірусу. Тому мережі стали монополістами на продуктовому ринку і можуть диктувати свої ціни", - пояснив Дорошенко.

Ми писали, що шахраї вигадують нові схеми обману під час карантину в Україні.

Раніше ми показали відео, на якому наочно демонструють, що таке коронавірус і як він знищує організм.

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