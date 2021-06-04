Як орендувати електросамокат: всі підводні камені поїздок

Електросамокати в Україні зараз можна побачити на вулицях багатьох міст. Це швидко, мобільно та екологічно. І хоча скарг після масової появи цього транспортного засобу стало дуже багато, українці користуватися ним стали набагато частіше.

Як орендувати електросамокат і які є підводні камені в таких поїздках, розповіли в матеріалі " 24 каналу ".

Новий тренд з електросамокатами в містах набирає обертів. У Європі його називають транспортом останньої милі. У великих містах водії, не доїхавши до свого пункту призначення через відсутність там місць для паркування, залишають машину і беруть електросамокати.

Як орендувати електросамокат

Потрібно завантажити в смартфон додаток сервісу оренди електросамокату. На транспортному засобі зазвичай вказана компанія-власник або є для завантаження програми спеціальний код. Всі програми можна знайти в Google Pay та App Store.

Потім потрібно відсканувати QR-код, який розташований на кермі. Для того, щоб почати поїздку – досить просто відштовхнутися і самокат зрушиться з місця.

Важливо!

Їздити на електросамокатах можна по всьому місту, але паркуватися і залишати самокат – тільки в певних зонах. Вони вказані в додатку.

Залишати електросамокат потрібно тільки в безпечному місці – там, де він не буде перекривати рух і не буде нікому заважати.

Після того як ви дісталися до місця призначення, обов'язково натисніть "Завершити поїздку" в додатку. Оплата за оренду буде автоматично списана з вашої картки.

Як кататися на електросамокаті

На цей момент їзда на самокаті не регулюється правилами в Україні. Законопроєкт № 3023, який регулюватиме правила такого руху, зараз перебуває у Верховній Раді і його готують до другого читання.

У Європі електросамокати прирівняли до велосипедів, щоб люди могли їздити по велодоріжках і за порушення отримували такі ж штрафи.

З повною батареєю електросамокат може проїхати приблизно 30 км. Швидкість таких самокатів – від 15 до 25 км/год. У приватних самокатах власники зазвичай обмежують швидкість. Для безпеки. Однак такі самокати можуть розганятися до 40-60 км / на годину.

Є й вікові обмеження: користуватися електросамокатами можна тільки особам після 18 років.

Недоліки електросамокатів

Це сезонний транспорт, який не підходить для їзди в холодну пору року, а також небажано його використовувати під час дощу.

Для міста швидкості електросамокату досить, а ось на далекі дистанції на ньому виїхати не вийде.

Погана якість доріг буде сильно ускладнювати пересування на електросамокатах.

Як почнуть карати водіїв електросамокатів в Україні

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт № 3023, який регулюватиме правила користування новими транспортними засобами. Що пропонують депутати:

Штрафи за їзду на несправному електротранспорті

Штрафи за їзду в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

Штрафи за використання телефону під час їзди

Штрафи за перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією ТЗ

Штрафи за їзду на самокаті, який обладнаний недостатнім чином

Власників електросамокатів зобов'яжуть виділяти транспортні засоби світловідбиваючими елементами, а на самому ТЗ повинен бути встановлений ліхтар або фара, а також звуковий сигнал.

Розглядається і варіант заборони переміщатися на електросамокатах по автомобільних дорогах і тротуарах – тільки по велодоріжках, а в їх відсутності – по краю проїжджої частини або узбіччі.