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Як орендувати електросамокат: всі підводні камені поїздок

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П'ятниця 04 червня 2021 16:05
Як орендувати електросамокат: всі підводні камені поїздок Фото: Як орендувати електросамокат в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Електросамокати в Україні зараз можна побачити на вулицях багатьох міст. Це швидко, мобільно та екологічно. І хоча скарг після масової появи цього транспортного засобу стало дуже багато, українці користуватися ним стали набагато частіше.

Як орендувати електросамокат і які є підводні камені в таких поїздках, розповіли в матеріалі "24 каналу".

Новий тренд з електросамокатами в містах набирає обертів. У Європі його називають транспортом останньої милі. У великих містах водії, не доїхавши до свого пункту призначення через відсутність там місць для паркування, залишають машину і беруть електросамокати.

Як орендувати електросамокат

Потрібно завантажити в смартфон додаток сервісу оренди електросамокату. На транспортному засобі зазвичай вказана компанія-власник або є для завантаження програми спеціальний код. Всі програми можна знайти в Google Pay та App Store.

Потім потрібно відсканувати QR-код, який розташований на кермі. Для того, щоб почати поїздку – досить просто відштовхнутися і самокат зрушиться з місця.

Важливо!

Їздити на електросамокатах можна по всьому місту, але паркуватися і залишати самокат – тільки в певних зонах. Вони вказані в додатку.

Залишати електросамокат потрібно тільки в безпечному місці – там, де він не буде перекривати рух і не буде нікому заважати.

Після того як ви дісталися до місця призначення, обов'язково натисніть "Завершити поїздку" в додатку. Оплата за оренду буде автоматично списана з вашої картки.

Як кататися на електросамокаті

На цей момент їзда на самокаті не регулюється правилами в Україні. Законопроєкт № 3023, який регулюватиме правила такого руху, зараз перебуває у Верховній Раді і його готують до другого читання.

У Європі електросамокати прирівняли до велосипедів, щоб люди могли їздити по велодоріжках і за порушення отримували такі ж штрафи.

З повною батареєю електросамокат може проїхати приблизно 30 км. Швидкість таких самокатів – від 15 до 25 км/год. У приватних самокатах власники зазвичай обмежують швидкість. Для безпеки. Однак такі самокати можуть розганятися до 40-60 км / на годину.

Є й вікові обмеження: користуватися електросамокатами можна тільки особам після 18 років.

Недоліки електросамокатів

Це сезонний транспорт, який не підходить для їзди в холодну пору року, а також небажано його використовувати під час дощу.

Для міста швидкості електросамокату досить, а ось на далекі дистанції на ньому виїхати не вийде.

Погана якість доріг буде сильно ускладнювати пересування на електросамокатах.

Як почнуть карати водіїв електросамокатів в Україні

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт № 3023, який регулюватиме правила користування новими транспортними засобами. Що пропонують депутати:

  • Штрафи за їзду на несправному електротранспорті
  • Штрафи за їзду в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння
  • Штрафи за використання телефону під час їзди
  • Штрафи за перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією ТЗ
  • Штрафи за їзду на самокаті, який обладнаний недостатнім чином

Власників електросамокатів зобов'яжуть виділяти транспортні засоби світловідбиваючими елементами, а на самому ТЗ повинен бути встановлений ліхтар або фара, а також звуковий сигнал.

Розглядається і варіант заборони переміщатися на електросамокатах по автомобільних дорогах і тротуарах – тільки по велодоріжках, а в їх відсутності – по краю проїжджої частини або узбіччі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист обґрунтував заборону електросамокатів.

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