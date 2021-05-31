В Україні почали масово знищувати електросамокати
В Україні почастішали випадки вандалізму електросамокатів. Люди беруть їх напрокат, а потім еко-транспорт знаходять в понівеченому стані.
Так, наприклад, на сторінці "Дніпро оперативний" в Instagram з'явилося фото зламаного електросамокату.
"Черговий самокат потрапив до рук вандалів", - підписали знімок у соцмережі.
Відзначається, що його знайшли на одній з вулиць Дніпра.
Електросамокат у Дніпрі зламали вандали (фото: instagram.com/dneproperativnyi)
А ось в Одесі підлітки знайшли новий спосіб знущань з транспорту. Так, вони викидають електросамокати з висоти на асфальт.
"Пез*юки знайшли новий спосіб знущатися над самокатами", - підписали відеоролик.
У коментарях користувачі обурилися діями молодих людей.
- А потім його мамка, яка працює продавцем в магазі з мінімальною зп, буде виплачувати гроші за самокат який мінімум 30-ку коштує.
- Ну я б ввів відповідальність за псування майна і за викинуте сміття не просто смішними штрафами, а реальними громадськими роботами, щоб набирали цілі бригади бидла і під наглядом відновлювали, ремонтували і будували. І держава б заощадила і виховання бидла.
- О, це вже цікавіше, а то їздять розбиваються.
Як ми писали раніше, у Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР.