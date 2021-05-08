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У Первомайську на будинку вивісили радянський прапор: покарання послідувало відразу

Новость на русском → Первомайськ, Субота 08 травня 2021 23:03
У Первомайську на будинку вивісили радянський прапор: покарання послідувало відразу Фото: поліцейські в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Первомайську жителі однієї з квартир будинку вивісили червоний прапор з радянською символікою, очевидно, з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначають 9 травня.

Про це 8 травня передали в прес-службі поліції Миколаївської області.

Це викликало обурення інших громадян, які не побажали дивитися на заборонену в Україні символіку, і звернулися до правоохоронців.

Отримавши повідомлення від жителів міста ввечері в п'ятницю, до порушників вирушили співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції.

"Копи" внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

У поліції нагадали українцям, що використання забороненої символіки є правопорушенням, і закликали дотримуватися норм чинного законодавства.

Також правоохоронці показали приклад таких заборонених символік, описавши їх значення і вказавши на ту чи іншу відповідальність: кримінальну або адміністративну.

У Первомайську на будинку вивісили радянський прапор: покарання послідувало відразу

У поліції розповіли про заборонену символіку в Україні, і як за це карають (фото: mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, перед цим у поліції пояснили, за яку символіку загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Також ми писали про те, що днями під Львовом чоловіка покарали за продаж червоного прапора з Леніним.

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