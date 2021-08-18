У центрі Києва чоловік з пістолетом на авто проривався на репетицію параду (відео)

У центрі Києва стався інцидент із затриманням чоловіка зі зброєю, який на авто прорвався на перекриту частину вулиці, біля місця проведення першої репетиції військового параду до Дня Незалежності . Озброєний пістолетом житель столиці поводився неадекватно.

Також з'явилося відео затримання, яке відбувалося на розі перекритих вулиць Шота Руставелі та Саксаганського.

Повідомляється, що чоловік зі зброєю на автомобілі заїхав на закриті через масштабну підготовку до святкових заходів і репетицію параду вулиці, і хотів проїхати далі. До водія поспішили правоохоронці.

На опублікованих кадрах видно, що щонайменше п'ятеро поліцейських стоять біля автомобіля, і вимагають від водія віддати зброю і вийти з машини. Через деякий час той викидає пістолет, і "копи" відсувають його подалі.

Але ось сам вийти з транспорту чоловік не бажав - один з правоохоронців намагався силою його витягнути, але це було не просто. У підсумку порушник таки опинився на асфальті обличчям вниз. Його скрутили, і на руки наділи наручники.

Звідки у затриманого зброя і чи є на неї дозвіл - тепер з'ясовується.

Відео: у Києві затримали чоловіка зі зброєю, який заїхав на авто на вулицю, перекриту через репетицію параду до Дня Незалежності

Зазначимо, на момент виходу публікації в прес-службі київської поліції та патрульних про інцидент нічого не повідомлялося.