У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить перша репетиція військового параду до Дня незалежності України. Репетиція триватиме до пізньої ночі.

Подготовка к параду прямо в центре Киева!! Posted by Andrey Uvarov on Wednesday, August 18, 2021

Загалом у Києві цього тижня відбудеться три репетиції параду - 18, 20 та 22 серпня. Під час репетицій із 15:30 до 01:15 будуть перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту.

перша репетиція параду військ Posted by Людмила Козак on Wednesday, August 18, 2021

Як проходить репетиція

На вулицях Києва вже з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці вже перебувають танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком вже марширують військові "коробки".

Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перекриті вулиці та затори

На Хрещатику - репетиція параду pic.twitter.com/HIe0OaUnhn — Ukrinform (@UKRINFORM) August 18, 2021

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися затори. Рух на правому березі столиці майже повністю зупинився.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту: