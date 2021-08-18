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У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

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Київ, Середа 18 серпня 2021 17:39
У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить перша репетиція військового параду до Дня незалежності України. Репетиція триватиме до пізньої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Подготовка к параду прямо в центре Киева!!

Posted by Andrey Uvarov on Wednesday, August 18, 2021

Загалом у Києві цього тижня відбудеться три репетиції параду - 18, 20 та 22 серпня. Під час репетицій із 15:30 до 01:15 будуть перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту.

перша репетиція параду військ

Posted by Людмила Козак on Wednesday, August 18, 2021

Як проходить репетиція

На вулицях Києва вже з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці вже перебувають танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком вже марширують військові "коробки".

Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перекриті вулиці та затори

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися затори. Рух на правому березі столиці майже повністю зупинився.

Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

  • автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;
  • трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Детальніше зі змінами руху громадського транспорту в Києві можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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