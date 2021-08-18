Сьогодні у Києві проведуть першу репетицію параду військ: як працюватиме транспорт
Фото: у Києві зміняться маршрути руху громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у Києві відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові. Громадський транспорт змінить маршрути курсування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Загалом заплановано три репетиції - 18, 20 та 22 серпня, - під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту.
Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:
- автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
- тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;
- трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
- автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри;
- автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";
- автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";
- автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
- автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
- автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";
- автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";
- автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. "Палац спорту";
- тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
- тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
- тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";
- тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";
- тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";
- тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
- тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".