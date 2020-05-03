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Ціна на дизпаливо пробила дно: скільки заощадимо

STYLERЖиття    03.05.2020 - 17:25
Ціна на дизпаливо пробила дно: скільки заощадимо
Ціна на паливо в Україні (колаж: РБК-Україна)

Вартість дизпалива впала до 11,60 гривень за літр

Ціна на паливо в Україні продовжує падати. Вартість дизельного палива знизилася на 23%, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань при відносно стабільному курсі валют. Так, середня ціна на дизпаливо за квітень знизилася з 16,40 до 12,70 грн/л.

Як повідомляє Enkorr з посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, вартість дизпалива впала до 12,70 грн/л. Зазначено, що це всього місячне зниження дрібнооптових цін на дизпаливо з листопада 2018 року.

Так, вартість бензовозних партій в Коростені (Житомирська область) за місяць впала на 3,60 грн/л - з 15,80 до 12,20 грн/л. Спотові ціни на терміналі в Новоград-Волинському обвалилися на 3,75 грн/л - з 15,95 до 12,20 грн/л.

У Києві за минулий місяць ціни впали до мінімальних 11,60 грн/л, тобто – на 4,10 грн/л. У Київській області при цьому вартість дизильного палива залишається дещо вищою – зараз дрібний опт дизпалива продається за 12,45 грн/л при початковій ставці в 16,10 грн/л.

Також зазначено, що Кременчуцький НПЗ Укртатнафти за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн/л до 12,95 грн/л.

"Оптові ціни у квітні знижувалися, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань при відносно стабільному курсі валют", - пише видання.

Українцям вдасться заощадити до 20% на вартості палива.

Нагадаємо, що у США розслідують обставини падіння нафти до мінус 40 доларів. Американський регулятор з похідних інструментів має намір з'ясувати, чи функціонує ринок належним чином, однак виключає нечесну гру.

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