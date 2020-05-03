В Україні оптові ціни на бензин і дизпаливо в квітні впали більш як на 20%

Ілюстративне фото (УНІАН)

Це найбільше падіння з листопада 2018 року

Середня ціна дизельного палива та бензину у дрібнооптовому українському сегменті протягом квітня впала більш як на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Enkorr.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", оптова ціна дизпалива знизилася на 23% - з 16,40 до 12,70 грн/л,

Вартість бензовозних партій в Коростені (Житомирська область) за місяць впала на 3,60 грн/л - з 15,80 до 12,20 грн/л. Спотові ціни на терміналі в Новоград-Волинському обвалилися на 3,75 грн/л - з 15,95 до 12,20 грн/л.

Ще більш істотно за минулий місяць ціни впали в портах - на 4,1 грн/л - до 11,60 грн/л. В столичному регіоні середня ціна бензовозних партій ДТ впала на 3,65 грн/л - з 16,10 до 12,45 грн/л.

Також зазначається, що Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн/л до 12,95 грн/л. Це найбільше місячне зниження дрібнооптових цін ДТ з листопада 2018 року, коли протягом місяця ціни впали на 4,75 грн/л після стрибка у вересні-жовтні на тлі перебоїв з постачаннями з Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" на травень знизив ціни на газ для промисловості. Ціни на травень впали на 15%.