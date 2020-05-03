Цена на дизтопливо пробила дно: сколько сэкономим

Цена на топливо в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость дизтоплива упала до 11,60 гривен за литр

Цена на топливо в Украине продолжает падать. Стоимость дизельного топлива снизилась на 23%, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют. Так, средняя цена на дизтопливо за апрель снизилась с 16,40 до 12,70 грн/л.

Как сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, стоимость дизтоплива упала до 12,70 грн/л. Указано, что это всего месячное снижение мелкооптовых цен на дизтопливо с ноября 2018 года.

Так, стоимость бензовозных партий в Коростене (Житомирская область) за месяц упала на 3,60 грн/л - с 15,80 до 12,20 грн/л. Спотовые цены на терминале в Новоград-Волынском обвалились на 3,75 грн/л - с 15,95 до 12,20 грн/л.

В Киеве за прошлый месяц цены упали до минимальных 11,60 грн/л, то есть – на 4,10 грн/л. В Киевской области при этом стоимость дизильного топлива остается немного более высокой – сейчас мелкий опт дизтоплива продается по 12,45 грн/л при начальной ставке в 16,10 грн/л.

Также указано, что Кременчугский НПЗ Укртатнафты за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л - до 12,95 грн/л.

"Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют", - пишет издание.

Украинцам удастся сэкономить до 20% на стоимости топлива.

Напомним, что в США расследуют обстоятельства падения нефти до минус 40 долларов. Американский регулятор по производным инструментам намерен выяснить, функционирует ли рынок должным образом, однако исключает нечестную игру.