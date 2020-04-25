У США розслідують обставини падіння нафти до мінус 40 доларів

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Шахрайство виключено, комісія з'ясує функціонування ринку

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) почала розслідування нафтової кризи 20 квітня, коли травневі ф'ючерси на нафту WTI впали до мінус 40 доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Американський регулятор з похідних інструментів має намір з'ясувати, чи функціонує ринок належним, однак виключає нечесну гру.

"Ми повинні зрозуміти, чому в той момент так склалася ціна" - сказав, член CFTC Ден Берковіц в інтерв'ю Reuters.

За його словами, комісія уважно розгляне всі обставини, оскільки ситуація була екстремальною.

Нафту в цьому році впала на 70% через цінову війну між найбільшими виробниками Саудівською Аравією і Росією та зниження попиту, викликаного спалахом коронавірусу. До 20 квітня нафтові трейдери з усіх сил намагалися знайти достатньо суден, залізничних вагонів і трубопроводів для зберігання палива.

Ситуація ускладнювалася тим, що травневий контракт на нафту сиру марки West Texas Intermediate закінчувався на наступний день, а це означало, що трейдерам доведеться взяти ще більше нафти. У якийсь момент фізичні трейдери платили по 40 доларів за барель кожному, хто готовий був взяти у них нафту. Це штовхнуло контракт нижче нуля вперше в історії, а за підсумками торгів встановилося негативна ціна 37,63 доларів.

Зазначимо, торги по травневого ф'ючерсу на WTI в понеділок, 20 квітня, завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Нагадаємо, вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному вирахуванні знизився на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель.