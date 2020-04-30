Нафта росте на тлі ознак відновлення попиту

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Найгірше для ринку нафти, можливо, вже позаду

Ціни на нафту у четвер, 30 квітня, продовжили зростання на тлі ознак того, що надлишок сирої нафти в США зростає не так швидко, як очікувалося, і що попит на бензин в США починає відновлюватися. Про це повідомляє агентство Reuters.

Червневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 11,35% до 16,77 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Американський сорт зріс у середу на 22%.

Нафту марки Brent зросла на 7,0% до 24,10 доларів за барель після зростання на 10% в середу. Червневий ф'ючерс закінчується в середу. Найбільш активний липневий контракт на 8,7%, до 26,30 доларів за барель.

Американська нафта впала на негативну територію минулого тижня, оскільки термін дії травневого контракту закінчувався, але аналітики говорять, що ринок, хоча і залишається волатильним, схоже, знайшов рівновагу.

"Я думаю, що ми близькі до рівноважної ціни для WTI від 15 до 20 доларів. Це відображає всі відомі фактори - падіння попиту, яке призвело до заповнення сховищ, і очікування скорочення постачань", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег-аналітик CMC Markets and Stockbroking у Сіднеї.

Запаси нафти в США виросли на 9 млн барелів минулого тижня до 527,6 млн барелів, показали дані Управління з енергетичної інформації США в середу. Це було трохи нижче очікувань аналітиків, які прогнозували зростання на 10,6 млн барелів.

"У нинішніх умовах ринок відчайдушно потребує яких-небудь позитивних ознаках, якими б слабкими вони ні були. Цього тижня основну увагу було приділено показникам запасів і попиту з боку США", - заявив глава ING зі стратегії сировинних товарів Уоррен Паттерсон.

Запаси бензину в США впали на 3,7 млн барелів з рекордних максимумів минулого тижня, при цьому невелике зростання попиту на паливо компенсує відновлення виробництва на НПЗ.

"Якщо ми побачимо продовження цієї тенденції в найближчі тижні, це може вказувати на те, що найгірше для ринку нафти може бути позаду ринку нафти", - сказав Паттерсон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація незабаром опублікує план допомоги нафтовим компаніям країни, який, за словами міністра фінансів Стівена Мнучина, може включати в себе додавання мільйонів барелів нафти у вже існуючі національні резерви. Приватні сховища у США наближаються до повної завантаженності, а державний стратегічний нафтовий резерв має всього 78 млн барелів резервних потужностей.

Інвестбанк Morgan Stanley очікує, що світовий попит на нафту відновиться до рівня 2019 року тільки в четвертому кварталі 2021 року по мірі того, як країни будуть повільно виходити з коронавірусної кризи.

"Відновлення попиту буде дещо приглушеним, і ми зможемо побачити деякі структурні зміни у поведінці людей", - сказав журналістам глава відділу досліджень нафтового ринку Morgan Stanley Мартін Ретс.

Morgan Stanley очікує, що базові ціни на американську нафту стабілізуються на рівні близько 40 доларів за барель, а ціни на нафту марки Brent - на рівні близько 45 доларів за барель у наступному році.

Нагадаємо, Світовий банк знизив прогноз цін на нафту до 35 доларів за барель у 2020 році та до 42 доларів у 2021 році,

Зазначимо, травневі ф'ючерси на американську нафту WTI 20 і 21 квітня опускалися на негативну територію з-за побоювань, що США вичерпають потужності для зберігання в умовах надлишку сировини, викликаного коронавірусом.