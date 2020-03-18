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Цільова мобілізація та картки на продукти: положення НС в Київській області

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НС в Київській області може призвести до цільової мобілізації

Карантин в Україні посилився, і з 18 березня в Київській області був оголошений режим надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим в уряді прояснили ряд положень, які будуть введені в обов'язковому порядку та за необхідності. Як повідомляється, в разі загострення ситуації може бути введено цільову мобілізацію, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Варто помітити, що між поняттями "надзвичайна ситуація" і "надзвичайний стан" є велика різниця. У Київській області був введений режим надзвичайної ситуації. Це медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру регіонального рівня. В цих умовах влада спочатку забезпечить підтримку медичних працівників, лікарень та інформаційне забезпечення населення.

Режим надзвичайного стану, який, можливо, буде введений в майбутньому засіданні РНБО відрізняється наступним:

  • обмежений в'їзд і виїзд в області та міста;
  • комендантська година, до забезпечення безпеки підключають армію і поліцію;
  • перекривають аеропорти та деякі дороги;
  • призупиниться діяльність політпартій;
  • правоохоронці отримають можливість оглядати транспортні засоби, будинки, вилучати речі;
  • можуть ввести картки на продукти та предмети першої необхідності;
  • евакуюють населення з небезпечних місць при необхідності;
  • указом президента може бути введена цільова мобілізація, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Варто нагадати, що раніше ми роз'яснювали, що буде, якщо оголосять режим надзвичайного стану.

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