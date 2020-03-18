Надзвичайний стан в Україні: що це означає і до чого варто готуватися

Надзвичайний стан в Україні (Колаж РБК-Україна)

Чим режим надзвичайного стану в Україні відрізняється від карантину

Карантин в Україні введений через загрозу поширення коронавірусу і президент України не виключає введення надзвичайного стану через те, що кількість заражених станом на вечір 17 березня зросла до 14 осіб.

Ввести надзвичайний стан можуть у будь-який момент і для цього потрібно депутатам зібратися на позачергове засідання парламенту та ухвалити таке рішення.

Що таке режим надзвичайного стану

Це особливий правовий режим, який передбачено в Конституції України. Це режим спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій і эпизотий. У законі зазначено, що режим НС вводиться для якнайшвидшої нормалізації обстановки.

Прийняти рішення про введення НС може як президент, так і депутати. Однак він вводиться в дію після голосування у Верховній раді. В документі повинні бути вказані обставини, які стали причиною для введення НС, підстави необхідності введення НС, перелік конституційних норм, дія яких припиняється на період НС, перелік і межі надзвичайних заходів, перелік тимчасових обмежень прав і свобод громадян, державні органи, які здійснюють заходи ПП, межі їх повноважень, межі території, на якій вводиться НС, час НС та його тривалість

Перед введенням НС президент країни або голова Кабміну повинні з допомогою засобів масової інформації повідомити громадян про введення режиму НС.

Якщо режим НС ініційований президентом, то після повідомлення через ЗМІ депутати мають зібратися у 24 години та розглянути документ.

На який термін можуть ввести режим надзвичайного стану

За законом, режим НС можуть ввести на території України на строк не більше 30 діб, в окремих місцевостях – не більше 60 діб. Однак через 30 днів термін введення можна продовжити. Верховна Рада не може припинити свої повноваження в цей період і продовжує термін своїй сесії. Також продовжують роботу суди, органи прокуратури. Час дії режиму НС можна призупинити.

Крім того, чиновники в областях можуть отримати надзвичайні повноваження і підпорядковуватися безпосередньо президентові. Можуть бути створені надзвичайні органи на місцях.

Режим НС для жителів країни

Особливий режим в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування

Обмеження руху транспортних засобів і їх огляд

Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення

Заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищні, спортивні та інші масові заходи

Заборона на страйки

Також можуть ввести в дію додаткові заходи:

Введення комендантської години

Призупинення після попередження діяльності політичних партій та об'єднань громадян, якщо їх діяльність спрямована на дестабілізацію ситуації

Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Обмеження продажу зброї, отруйних і сильнодійних хімічних засобів, спиртних напоїв.

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї, у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин.

Обмеження роботи ЗМІ та доступу громадян до інформації.

Заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, які спрямовані на дестабілізацію ситуації.

Вислання порушників громадського порядку з місця перебування за місцем проживання, особистим коштом.

Особливі правила користування зв'язком.

Найжорсткіші правила при НС

Тимчасове виселення людей з місць, які визнані небезпечними для проживання, але з обов'язковим наданням тимчасового житла.

Тимчасова заборона будівництва нових, розширення чинних підприємств та інших об'єктів.

Встановлення карантину та проведення обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів.

Введення особливого порядку розподілу продуктів і предметів першої необхідності.

Мобілізація ресурсів держпідприємств, зміна режиму їх роботи, переорієнтація на виробництво необхідної продукції.

Відсторонення від роботи на період ПП керівників держпідприємств, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки.

У виняткових ситуаціях можливе залучення працездатного населення і транспортних засобів, що їх.

Що може робити поліція в режимі НС

може проникнути в житло або інше володіння особи без вмотивованого рішення суду у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та цінного майна при надзвичайних ситуаціях

може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг під час надзвичайних ситуацій, якщо це необхідно для забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони життя і здоров'я людей

може вимагати від особи (осіб) залишити певне місце на певний термін чи заборонити або обмежити особам доступ до певної території або об'єктів, якщо це необхідно для забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони життя і здоров'я людей

Покарання за порушення режиму НС

Порушення режиму НС – це адміністративне стягнення у розмірі 14 169 гривень або арешт на 15 діб. За злісне порушення – штраф 33 тисячі гривень або арешт до 30 діб. Посадові особи – штраф 47 230 гривень або арешт на 30 діб.

Громадяни, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть бути затримані до розгляду справи в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як може змінитися життя людей через карантин в Україні.