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Що буде, якщо в Києві введуть надзвичайний стан

STYLERЖиття    14.03.2020 - 07:31
Що буде, якщо в Києві введуть надзвичайний стан
Карантин у Києві 2020 (колаж: РБК-Україна)

У Києві можуть ввести надзвичайний стан

Карантин у Києві через коронавірус ввели з 12 березня, але якщо в столиці виявлять випадки інфікування COVID-19, столицю можуть закрити на в'їзд і виїзд. Такі заходи вживають в разі введення надзвичайного стану. Що зміниться, якщо в столиці буде введено НС - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що такий стан ввели в Чернівецькій області з 14 березня, а з 13 березня - у Радомишлі, де померла 71-річна пенсіонерка.

Згідно із Законом України "Про надзвичайний стан", це може означати в разі загрози пандемії, що:

  • громадяни будуть обмежені в пересуванні всередині країни,
  • обмежать рух транспортних засобів,
  • заборона масових заходів, у тому числі мітингів,
  • карантин і проведення спеціальних санітарних та епідеміологічних заходів,
  • підприємства, організації та установи можуть змінити графік роботи.

Крім того, введення надзвичайного стану, відповідно до законодавства, за строками не повинно перевищувати 30 днів (по всій Україні) і 60 днів (в окремих регіонах).

Якщо виходити з прикладу Чернівецької області, де НС ввели з сьогоднішнього дня, то киян можуть попросити по можливості перейти на дистанційну роботу і уникати великого скупчення людей.

Всі садочки, школи і вузи, як і раніше, залишилися закритими.

Крім того, у Чернівецькій області сьогодні повністю припинять роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети. Виняток - тільки для продуктових секторів. Продовжать роботу аптеки, поліклініки.

У КМДА вже заявили, що якщо в Києві виявлять коронавірус, буде обмежено пересування громадян, в'їзд-виїзд в місто обмежать.

Читайте також що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.

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