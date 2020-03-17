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У "Слузі народу" оцінили ймовірність введення НС по всій країні

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:58
У "Слузі народу" оцінили ймовірність введення НС по всій країні
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Надзвичайний стан можуть ввести в разі різкого поширення коронавіруса

Надзвичайний стан через коронавірус в Україні може бути введено в разі різкого зростання захворювання по всій країні. Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, надзвичайний стан потрібно буде вводити, щоб зупинити різке зростання захворюваності.

"Розуміючи, який це ризик для системи медзабезпечення ще й на порозі другої черги реформ. Я не знаю, яке у нас буде поширення коронавіруса, коли почнеться різке зростання захворювання", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Єгипту до України повернулися 1,5 тисячі туристів у зв'язку з карантином. Громадян України евакуювали сьогодні дев'ять літаків.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що поліція буде контролювати всі транспортні обмеження, які ввели за рішенням уряду.

"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, вони зобов'язані працювати за законом", - заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

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