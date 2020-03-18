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Кабмін ввів НС у Київській області

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:41
Кабмін ввів НС у Київській області
Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення уряд прийняв через коронавірус у ході засідання у середу

Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області через пандемію коронавірусу. Таке рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку в постанові прописувалося, що режим НС буде введений і в Києві, проте на цей час немає рішення міської комісії. Тому уряд окремо повернеться до введення режими НС у столиці, коли буде рішення від відповідної комісії.

Таким чином, режим НС діє на цю мить лише в області, проте не в Києві.

Підкреслимо, на режим НС Чернівецька область перейшла в суботу, 14 березня. На даний момент в області:

  • обмежена робота торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Виключенням є продуктовий сектор;
  • обмежено рух громадського транспорту;
  • всі освітні установи закриті на карантин;
  • мешканців просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей.

А 13 березня НС була оголошена в Радомишлі Житомирської області. У місті запровадили такі обмеження:

  • закриті на карантин всі освітні установи;
  • медустанови працюють у режимі підвищеної готовності
  • зупинено рух громадського транспорту
  • заборонені масові заходи
  • закриті розважальні центри, кінотеатри і ринки
  • супермаркети працюють до 22:00

Нагадаємо, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації був введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з карантином в Києві поки не прийнято рішення про введення надзвичайного стану.

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