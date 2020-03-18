ru
ua

Целевая мобилизация и карточки на продукты: положения ЧС в Киевской области

Новости » Коронавирус   

ЧС в Киевской области может привести к целевой мобилизации

Карантин в Украине усилился, и с 18 марта в Киевской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в правительстве прояснили ряд положений, которые будут введены в обязательном порядке и при необходимости. Как сообщается, в случае обострения ситуации может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит подметить, что между понятиями "чрезвычайная ситуация" и "чрезвычайное положение" есть большая разница. В Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Это медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня. В этих условиях сначала власть обеспечит поддержку медицинских работников, больниц и информационного обеспечения населения.

Режим чрезвычайного положения, который, возможно, будет введен в будущем заседании СНБО отличается следующим:

  • ограниченный въезд и выезд в области и города;
  • комендантский час, к обеспечению безопасности подключают армию и полицию;
  • перекрывают аэропорты и некоторые дороги;
  • приостановится деятельность политпартий;
  • правоохранители получат возможность осматривать транспортные средства, здания, изымать вещи;
  • могут ввести карточки на продукты и предметы первой необходимости;
  • эвакуируют население из опасных мест при необходимости;
  • указом президента может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит напомнить, что ранее мы разъясняли, что будет, если объявят режим чрезвычайного положения.

Все пункты пропуска с ОРДЛО должны быть закрыты из-за коронавируса, - Фриз Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса
Читать все новости