Цільова мобілізація та картки на продукти: положення НС в Київській області

НС в Київській області (колаж: РБК-Україна)

НС в Київській області може призвести до цільової мобілізації

Карантин в Україні посилився, і з 18 березня в Київській області був оголошений режим надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим в уряді прояснили ряд положень, які будуть введені в обов'язковому порядку та за необхідності. Як повідомляється, в разі загострення ситуації може бути введено цільову мобілізацію, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Варто помітити, що між поняттями "надзвичайна ситуація" і "надзвичайний стан" є велика різниця. У Київській області був введений режим надзвичайної ситуації. Це медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру регіонального рівня. В цих умовах влада спочатку забезпечить підтримку медичних працівників, лікарень та інформаційне забезпечення населення.

Режим надзвичайного стану, який, можливо, буде введений в майбутньому засіданні РНБО відрізняється наступним:

обмежений в'їзд і виїзд в області та міста;

комендантська година, до забезпечення безпеки підключають армію і поліцію;

перекривають аеропорти та деякі дороги;

призупиниться діяльність політпартій;

правоохоронці отримають можливість оглядати транспортні засоби, будинки, вилучати речі;

можуть ввести картки на продукти та предмети першої необхідності;

евакуюють населення з небезпечних місць при необхідності;

указом президента може бути введена цільова мобілізація, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Варто нагадати, що раніше ми роз'яснювали, що буде, якщо оголосять режим надзвичайного стану.