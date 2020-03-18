Целевая мобилизация и карточки на продукты: положения ЧС в Киевской области

ЧС в Киевской области (коллаж: РБК-Украина)

ЧС в Киевской области может привести к целевой мобилизации

Карантин в Украине усилился, и с 18 марта в Киевской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в правительстве прояснили ряд положений, которые будут введены в обязательном порядке и при необходимости. Как сообщается, в случае обострения ситуации может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит подметить, что между понятиями "чрезвычайная ситуация" и "чрезвычайное положение" есть большая разница. В Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Это медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня. В этих условиях сначала власть обеспечит поддержку медицинских работников, больниц и информационного обеспечения населения.

Режим чрезвычайного положения, который, возможно, будет введен в будущем заседании СНБО отличается следующим:

ограниченный въезд и выезд в области и города;

комендантский час, к обеспечению безопасности подключают армию и полицию;

перекрывают аэропорты и некоторые дороги;

приостановится деятельность политпартий;

правоохранители получат возможность осматривать транспортные средства, здания, изымать вещи;

могут ввести карточки на продукты и предметы первой необходимости;

эвакуируют население из опасных мест при необходимости;

указом президента может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит напомнить, что ранее мы разъясняли, что будет, если объявят режим чрезвычайного положения.