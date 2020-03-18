ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Целевая мобилизация и карточки на продукты: положения ЧС в Киевской области

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 15:37
Целевая мобилизация и карточки на продукты: положения ЧС в Киевской области
ЧС в Киевской области (коллаж: РБК-Украина)

ЧС в Киевской области может привести к целевой мобилизации

Карантин в Украине усилился, и с 18 марта в Киевской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в правительстве прояснили ряд положений, которые будут введены в обязательном порядке и при необходимости. Как сообщается, в случае обострения ситуации может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит подметить, что между понятиями "чрезвычайная ситуация" и "чрезвычайное положение" есть большая разница. В Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Это медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня. В этих условиях сначала власть обеспечит поддержку медицинских работников, больниц и информационного обеспечения населения.

Режим чрезвычайного положения, который, возможно, будет введен в будущем заседании СНБО отличается следующим:

  • ограниченный въезд и выезд в области и города;
  • комендантский час, к обеспечению безопасности подключают армию и полицию;
  • перекрывают аэропорты и некоторые дороги;
  • приостановится деятельность политпартий;
  • правоохранители получат возможность осматривать транспортные средства, здания, изымать вещи;
  • могут ввести карточки на продукты и предметы первой необходимости;
  • эвакуируют население из опасных мест при необходимости;
  • указом президента может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Стоит напомнить, что ранее мы разъясняли, что будет, если объявят режим чрезвычайного положения.

В Черновицкой области обследуют на коронавирус 11 человек Украинская авиакомпания открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС
Новости Украины Киевчрезвычайные ситуацииКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь