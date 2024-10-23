46-летняя блогерша Монро ответила на слухи о рождении сына

Украинская блогерша и ведущая Монро прокомментировала слухи о рождении сына, а также призналась, готова ли усыновить ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды OBOZ.ua.

Так, в последнее время 46-летняя знаменитость активно делится в соцсетях фотографиями и рассказами о пятимесячном мальчике по имени Лев.

После этого начали распространяться слухи, что это сын Монро. Блогерша призналась, что ожидала таких разговоров, но настаивает, что малыш - это ребенок ее близкой подруги Натальи.

Монро с сыном подруги (фото: instagram.com/monritta)

По словам знаменитости, если бы она сама стала матерью, то не скрывала бы этого.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и открытая. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень долгий путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время на подхвате", - сказала Монро.

Монро с сыном подруги (фото: instagram.com/monritta)

К рождению же собственного ребенка ведущая пока не готова, а также не решается на усыновление.

Она подчеркивает, что воспитание детей - это серьезная ответственность.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети - это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", - добавила блогерша.

Что известно о личной жизни Монро

Знаменитость кажется очень откровенной личностью. Впрочем, публичный образ не влияет на ее решение о подробностях личной жизни оставлять при себе.

Многие люди все еще хотят узнать о ее любовных делах. На своей странице в Instagram она однажды ответила на вопрос о наличии партнера и желании создать семью достаточно резко.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Монро подчеркнула, что личность может быть вполне самодостаточной, независимо от того, есть ли у нее отношения, которые, по ее мнению, часто слишком идеализируют. Она также считает, что пары, в основном, формируются под влиянием первобытных инстинктов - сексуального влечения и желания продолжить род.

Вероятно, таким образом, ведущая намекала, что ее сердце свободно, но ее такой порядок вещей абсолютно устраивает.