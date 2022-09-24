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"Это мировой мусор": Фагот высказался о россиянах и их ядерных угрозах

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 13:52
"Это мировой мусор": Фагот высказался о россиянах и их ядерных угрозах Фото: Музыкант Фагот назвал россиян "мировым мусором" (facebook.olegfahot.mykhailiuta)
Автор: Людмила Жукова

Солист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), который с начала полномасштабного вторжения РФ, присоединился в ряды теробороны, назвал россиян "мировым мусором" и считает, что их нужно уничтожать.

Свою позицию музыкант озвучил в проекте "Аргумент".

Запугивание ядерным оружием Украину

По словам артиста, Россия потеряла мощь и способна только на угрозы.

"Мне кажется, может мне хочется в это верить, что они потому и кричат сейчас, пугают весь мир ядерной кнопкой, потому что у них ничего не работает. Может я хочу в это верить... Но, возможно," чуйка" не подводит", - сказал Фагот.

Олег назвал граждан России "мусором", который просто нужно уничтожить.

"Надо их уничтожать, но с ощущением отстраненности, ведь они должны просто исчезнуть из этого мира, из Украины в первую очередь и вообще. Это мусор, это мировой мусор. Нужно как можно больше вложить энергии, чтобы убрать этот мусор вообще из мира", - добавил он.

Также Михайлюта уверен, что несмотря на ужас происходящего, нельзя давать ненависти съедать нас изнутри.

"Я думал до того момента, что у меня нет столько ненависти, что я человек-любовь... Ты понимаешь, что нельзя прощать. Но отдаваться ненависти полностью, это тоже разрушает тебя в первую очередь. К тому всему биомусору, именно как к мусору и надо относиться", - сообщил артист

"Ты когда дом убираешь, ты же не испытываешь ненависти к тому мусору, который накопился. И тут так случилось. Вдруг прорвало дамбу ненависти... Это очень тяжело, очень большие потери. И ненависть начинает тебя захватывать", - подчеркнул певец", - добавил он.

Как мы ранее писали, Фагот рассказал о ссорах с братом в Харькове из-за "русского мира".

Также мы сообщали, какие звезды шоу-бизнеса защищают Украину с оружием в руках.

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