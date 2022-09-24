"Це світове сміття": Фагот висловився про росіян та їх ядерні загрози

Соліст групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), який з початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до лав тероборони, назвав росіян "світовим сміттям" і вважає, що їх потрібно знищувати.

Залякування ядерною зброєю.

За словами артиста, Росія втратила міць і здатна лише на погрози.

"Мені здається, може мені хочеться в це вірити, що вони тому і кричать зараз, лякають весь світ ядерною кнопкою, тому що в них нічого не працює. Може я хочу в це вірити... Але, можливо, "чуйка" не підводить. ", - сказав Фагот.

Олег назвав громадян Росії "сміттям", яке просто потрібно знищити.

"Треба їх знищувати, але з відчуттям відстороненості, адже вони повинні просто зникнути з цього світу, з України в першу чергу і взагалі. Це сміття, це світове сміття. Потрібно якнайбільше вкласти енергії, щоб прибрати це сміття взагалі зі світу", – зазначив він.

Також Михайлюта впевнений, що, незважаючи на жах того, що відбувається, не можна давати ненависті з'їдати нас зсередини.

"Я думав до того моменту, що в мене немає стільки ненависті, що я людина-любов... Ти розумієш, що не можна прощати. Але віддаватися ненависті повністю, це теж руйнує тебе в першу чергу. До того всього біосміття, саме як до сміття і треба ставитись", - повідомив артист

"Ти коли будинок прибираєш, ти ж не відчуваєш ненависті до того сміття, яке накопичилося. І тут так сталося. Раптом прорвало дамбу ненависті... Це дуже важко, дуже великі втрати. І ненависть починає тебе захоплювати", - наголосив співак", – додав він.