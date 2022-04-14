Зірки шоу-бізнесу, які захищають Україну зі зброєю в руках

Хтось із них пішов у тероборону своїх населених пунктів, хтось вирушив добровольцем на фронт, а хтось - вступив до ЗСУ. Решта теж не відстають - волонтерять або захищають нашу країну на інформаційному фронті.

З перших днів військового вторгнення Росії в Україну, жителі нашої країни стали на захист своєї землі. У тому числі й відомі музиканти, телеведучі та актори.

Хто з українських зірок шоубізнесу захищає Україну зі зброєю в руках – читайте нижче.

Андрій Хливнюк - лідер гурту "Бумбокс"

З перших днів війни Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони. І навіть потрапив під мінометний обстріл, був поранений під Києвом.

Фото: Андрій Хливнюк

Зараз 42-річний лідер групи "Бумбокс" служить у складі оперативної групи з ветеранів. І нещодавно він похвалився, що отримав нову зброю.

Святослав Вакарчук-лідер гурту "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони у Львові. І взяв на себе ще одну важливу місію - він підтримує моральний і бойовий дух простих мирних громадян і військових у всіх містах України.

Фото: Святослав Вакарчук

Тарас Тополя і група "Антитіла"

Тарас Тополя влився до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві. А слідом за ним Музичні інструменти змінили на зброю й інші учасники колективу. 25 лютого "Антитіла" випустили новий альбом і стали на захист України.

Олександр Положинський

15 лютого Положинський підписав контракт зі Збройними силами України. Службу він проходить в резерві.

Фото: Сашко Положинський

Олег Михайлюта (Фагот) з ТНМК

Фагот вступив до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві. Також він активно волонтерить, допомагає іншим і не забуває про те, що слово – теж зброя.

Фото: Олег Михайлюта

Іван Леньо - Kozak System

Не відстає від свого друга Фагота й Іван Леньо. Він вступив до лав територіальної оборони та допомагає людям, які постраждали від військової агресії.

Фото: Фагот та Іван Леньо

Yarmak

Український репер пішов добровольцем у ЗСУ. Спочатку він хотів піти в тероборону, але вільних місць вже не було. Тому український музикант влився до лав ЗСУ як доброволець.

Фото: Ярмак

Микола Серга

Музикант і телеведучий Микола Серга пішов служити в ЗСУ. Зараз він захищає від російських окупантів рідну Одесу.

Фото: Коля Серга

Макс Барських

Український музикант Макс Барських - родом з Херсона. З перших днів війни він захищав Україну на всіх можливих йому майданчиках. Спочатку намагався достукатися до росіян - у нього там багато шанувальників, оскільки Барських виступав у РФ після 2014 року.

А потім він вступив до лав ЗСУ і вже пройшов бойову підготовку, щоб захищати Україну зі зброєю в руках.

Фото: Макс Барських

Олег Сенцов

Український режисер і в'язень Кремля став на захист з перших днів військового вторгнення Росії. Він вступив до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві та закликав інших наслідувати його приклад.

Фото: Олег Сенцов

Дмитро Дікусар

Український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав територіальної оборони. Він ледь не загинув 14 березня під час авіаудару по наметовому містечку його батальйону.

Ахтем Сеїтаблаєв

Відомий український режисер Ахтем Сеїтаблаєв з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони Києва. На своїй сторінці в соцмережах він написав, що наступний рік він буде у звільненому Бахчисараї в Криму.

Фото: Ахтем Сеїтаблаєв

Олексій Тритенко

Український актор Олексій Тритенко пішов у тероборону Києва. Нещодавно він опублікував фото разом з Ахтемом Сеїтаблаєвим.

Фото: Олексій Тритенко

Володимир Остапчук

Український телеведучий пішов у територіальну оборону Києва. Досвіду військової служби у нього зовсім немає, і дружина шоумена була проти, але Остапчук твердо вирішив захищати рідну країну.

Михайло Іллєнко

Кінорежисер Михайло Іллєнко вступив до лав тероборони в Києві. Він разом з викладачем Андрієм Іванюком стали на захист столиці.

Фото: Михайло Іллєнко

Даніель Салем

Телеведучий Даніель Салем вступив до лав тероборони в Одесі. З перших днів вторгнення він захищає рідне місто і навіть встиг потрапити під обстріл.

Олексій Суханов

Більшу частину свого життя Суханов прожив у Росії й українське громадянство телеведучий отримав буквально напередодні війни. Він шокований звірствами російської армії та вступив до лав територіальної оборони, щоб захистити Україну від ворога.

Фото: Олексій Суханов

Микита Добринін

У перші дні війни йому довелося з-під обстрілів відвозити свою сім'ю в західні області. А потім Добринін повернувся до Києва і вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати столицю від ворога.

Фото: Микита Добринін

Олександр Пікалов

Український актор, учасник "Квартал 95" вступив до лав Нацгвардії України, щоб захищати нашу землю від російських окупантів.

Фото: Олександр Пікалов