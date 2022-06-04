ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ідуть заруби": Фагот розповів про сварки з братом у Харкові через "русский мир"

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 13:27
"Ідуть заруби": Фагот розповів про сварки з братом у Харкові через "русский мир" Олег Михайлюта-Фагот (instagram.com/fahot)
Автор: Марина Настевич

Український артист Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот з групи ТНМК, розповів про сварки зі своїм старшим братом, який живе в Харкові. Проблеми виникають через різні погляди на "русский мир" і те, що він приносить в нашу країну.

Про це співак повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бакалейко і Катаєв".

Фагот, який незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни і вступив до лав тероборони, зазначив, що з початку війни проросійські настрої в Харкова помітно пішли на спад.

"Ну яка атмосфера? Харків, як то кажуть, переосмислює все, що він до цього думав, тому що в Харкові були дуже значні проросійські настрої. І зараз Харків відкриває для себе "русский мир" таким, яким він насправді є - жорстоким, нещадним, кровожерливим. "Русский мир" - вбивця. І Харків тільки зараз це починає розуміти, і настрій там відповідний", - поділився Олег.

Однак, за словами артиста, деяким людям потрібно більше часу, щоб все усвідомити і зробити правильні висновки. Серед них - і його рідний старший брат, з яким у них досі трапляються сварки на цьому грунті.

"Тепер всі все розуміють. У мене є яскравий приклад - мій старший брат. З ним заруби досі ідуть. Є люди, які дуже важко пробиваються, але здебільшого Харків все зрозумів, тому так зараз б'ється", - сказав співак, який до того тиждень провів у місті.

Раніше ми повідомляли, які зірки шоу-бізнесу захищають Україну зі зброєю в руках. Хтось із них пішов у тероборону своїх населених пунктів, хтось вирушив добровольцем на фронт, а хтось - вступив до ЗСУ.

А також писали, що Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією і можливо розійшлася з Меладзе через його мовчання про війну з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими