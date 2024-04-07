"Это противоречит закону". Юрист объяснил, какое требование ТЦК является противоправным

Нередко случаются ситуации, когда работники ТЦК могут прибегать к манипуляциям при приеме документов от военнообязанных. Гражданам нужно четко понимать, как правильно должна проходить вся процедура, чтобы потом у них не возникало сомнений в правомерности действий военкомов.

О том, какое требование ТЦК является незаконным, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Какое требование ТЦК противоречит закону

"Очень часто ТЦК утверждают, что заявление об отсрочке и документы, подтверждающие существование соответствующих обстоятельств, военнообязанный должен подавать исключительно лично, прибыв к ним. Такое утверждение противоречит закону", - говорит юрист.

По его словам, согласно части 6 статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" письменное обращение направляется по почте или передается гражданином в соответствующий орган, учреждения лично или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

"Как видите, закон допускает возможность обратиться в ТЦК любым удобным способом, в частности, и путем отправки письма по почте", - подчеркивает Крекотень.

Почему не стоит отправлять письма на электронку

"Вместе с тем, не рекомендую посылать письма на электронную почту, поскольку, ТЦК не имеют официальных адресов электронной почты и вы не будете иметь доказательств факта получения вашего письма. Затем не сможете доказать факт нарушения ваших прав", - объясняет адвокат.

Получив письмо по почте, ТЦК и СП обязаны объективно и своевременно рассмотреть заявление, проверить изложенные в нем факты, принять решение в соответствии с действующим законодательством и сообщить гражданину о результатах рассмотрения заявления.

"Закон возлагает на ТЦК и СП обязанность в письменном виде уведомлять гражданина о результатах проверки заявления или жалобы и суть принятого решения", - говорит Крекотень.

Какие нюансы нужно учесть

"Обратите внимание на то, что нормы закона не требуют вашего личного участия во время рассмотрения заявления. Очень часто это срабатывает. Но это не сработает, если вы не состоите на учете в ТЦК. Тогда они просто ответят о том, что не имеют полномочия решать этот вопрос", - говорит юрист.

При этом он добавляет, что не всегда ТЦК соблюдают указанные выше нормы закона. Иногда игнорируют заявление, иногда посылают бессодержательный ответ о том, что для рассмотрения заявления нужно к ним прийти лично.

"Такое поведение является противоправным бездействием и может быть обжаловано в судебном порядке. Обжаловать в областной ТЦК смысла нет - напрасно потеряете время", - говорит Крекотень.