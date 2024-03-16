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Адвокат объяснил, кто и когда имеет право проверять документы во время действия военного положения

Суббота 16 марта 2024 11:44
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Адвокат объяснил, кто и когда имеет право проверять документы во время действия военного положения Кто и при каких обстоятельствах имеет право проверять документы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Владимир Крекотень

Во время действия военного положения граждане должны носить при себе документы, удостоверяющие личность. Но, несмотря на распространенное мнение, не все работники ТЦК имеют право их проверять и даже полиция не всегда уполномочена это делать.

О том, кто и когда может проверять документы во время действия военного положения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Кто и когда имеет право проверять документы

"Если к вам подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания на такие действия. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы является незаконным. А выполнять мы обязаны только законные требования", - объясняет юрист.

Как проверить полномочия:

  • у полицейского нужно ознакомиться с его служебным удостоверением
  • у работников ТЦК должен быть приказ коменданта и документ, подтверждающий личность

"Закон четко регламентирует основания для проверки документов. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе того, что уполномоченные лица хотят узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", - добавляет Крекотень.

Какие существуют законные основания для проверки документов

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие существуют законные основания проверки документов во время действия военного положения.

Документы можно проверять, когда:

  • гражданин похож на человека, который находится в розыске, или на без вести пропавшего человека
  • есть основания полагать, что гражданин совершил или намерено совершить правонарушение
  • гражданин находится на территории или объекте со специальным режимом
  • у гражданина есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, или требует специальных документов
  • гражданин находится на месте уголовного, административного правонарушения или ДТП
  • гражданин нарушает запреты, установленные на территории, где введен правовой режим военного положения

Читайте также о том, что адвокат рассказал о хитрой схеме ТЦК, на которую ловят мужчин.

Раньше мы писали о том, что нужно знать о вручении повесток на постах.

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