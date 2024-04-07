"Це суперечить закону". Юрист пояснив, яка вимога ТЦК є протиправною

Нерідко трапляються ситуації, коли працівники ТЦК можуть вдаватись до маніпуляцій під час прийому документів від військовозобов'язаних. Громадянам треба чітко розуміти, як правильно має відбуватися уся процедура, аби потім у них не виникало сумнівів щодо правомірності дій військкомів.

Про те, яка вимога ТЦК є незаконною, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Яка вимога ТЦК суперечить закону

"Дуже часто ТЦК стверджують, що заяву про відстрочку та документи, що підтверджують існування відповідних обставин військовозобовʼязаний має подавати виключно особисто, прибувши до них. Таке твердження суперечить закону", - каже юрист.

За його словами, відповідно до частини 6 статті 5 Закону України "Про звернення громадян" письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

"Як бачите, закон допускає можливість звернутися до ТЦК будь-яким зручним способом, зокрема, і шляхом надіслання листа поштою", - наголошую Крекотень.

Чому не варто відправляти листи на електронку

"Разом з тим, не рекомендую надсилати листи на електронну пошту, оскільки, ТЦК не мають офіційних адрес електронної пошти і ви не матимете доказів факту одержання вашого листа. Потім не зможете довести факту порушення ваших прав", - пояснює адвокат.

Натомість одержавши листа поштою, ТЦК та СП зобов’язані об’єктивно і вчасно розглянути заяву, перевірити викладені в ній факти, ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства і повідомити громадянину про результати розгляду заяви.

"Закон покладає на ТЦК та СП обовʼязок письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть ухваленого рішення", - каже Крекотень.

Які нюанси треба врахувати

"Зверніть увагу на те, що норми закону не вимагають вашої особистої участі під час розгляду заяви. Дуже часто це спрацьовує. Але це не спрацює, якщо ви не перебуваєте на обліку у ТЦК. Тоді, вони просто нададуть відповідь про те, що не мають повноважень розв'язувати це питання", - говорить юрист.

При цьому він додає, що не завжди ТЦК дотримуються зазначених вище норм закону. Інколи ігнорують заяву, інколи надсилають беззмістовну відповідь про те, що для розгляду заяви потрібно до них прийти особисто.

"Така поведінка є протиправною бездіяльністю і може бути оскаржена в судовому порядку. Оскаржувати до обласного ТЦК сенсу немає - марно втратите час", - каже Крекотень.