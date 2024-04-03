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Мобилизация в Украине: юрист объяснил, имеют ли право 17-летних призывников не выпустить за границу

Среда 03 апреля 2024 07:40
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Мобилизация в Украине: юрист объяснил, имеют ли право 17-летних призывников не выпустить за границу Что нужно знать о пересечении границы несовершеннолетними призывниками (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Владимир Крекотень

Закон Украины предусматривает, что на военный учет парни должны становиться в 16-летнем возрасте. Вместе с тем, до достижения ими совершеннолетия они имеют право пересекать границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Что нужно знать о пересечении границы 16- и 17-летними призывниками

"В последнее время много клиентов обращаются с запросом о том, можно ли пересечь границу гражданин в возрасте от 16 и 17 лет, которые встали на военный учет призывников. Не знаю, чем вызван бум таких вопросов, ведь о проблемных ситуациях пересечения границы этой категорией я не слышал. Однако, надо понимать, что сейчас действуют ограничения для военнообязанных, старше 18 лет", - говорит юрист.

То есть, если человек не достиг 18-летнего возраста, его обязаны пропустить за границу, не зависимо от цели его поездки, а также того, состоит ли гражданин на учете в ТЦК.

Когда и как нужно становиться на учет

16-летние юноши должны становиться на военный учет. Если этого не сделать, нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа. Кроме этого, если не стать на военный учет, то у гражданина не будет приписного, а без этого документа невозможно изменить прописку или поступить в вуз.

Какие документы необходимы для взятия на учет 16-летнего:

  • заявление о взятии на военный учет
  • паспорт
  • идентификационный код
  • военно-учетный документ
  • свидетельство о рождении детей (если есть)
  • письмо выбытия из ЖЭКа

Добавим также, что призывники и военнообязанные по прибытии к новому месту жительства обязаны в течение 7 дней стать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.

В военное время выезд призывников и военнообязанных с места жительства без разрешения районного (городского) военного комиссариата запрещается.

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Ранее мы писали о том, что мобилизованный рассказал о незаконной "схеме" ТЦК - вот как она действует.

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