"Это шок, я просто замерла": Ксения Мишина получила необычный подарок от незнакомца
На днях Ксения Мишина получила необычный романтичный подарок от незнакомца. Там также была записка, где мужчина пригласил актрису на свидание.
Об этом Ксения рассказала поклонникам в своем Instagram .
Какой подарок получила Мишина?
Ксюша спустилась на паркинг, чтобы взять свою машину, но там ее ждала неожиданность. "Это шок, я просто замерла", - сказала девушка.
Ее автомобиль полностью оклеили цветами и воздушными шариками в виде сердечек. На капоте лежал огромный букет красных роз и белый мишка.
Сюрприз для Ксении Мишиной (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Вдобавок ко всей этой красоте незнакомец подложил Ксении романтическое послание. В нем он говорит, что хотел, чтобы она улыбнулась, а также пригласить ее на свидание.
К тому же он шутливо запретил отцеплять цветы, подчеркнув, что оплатит Ксении мойку машины.
Что было дальше?
Актриса прислушалась к просьбе и поехала по Киеву в, как сама сказала, свадебной машине. Это очень привлекало внимание водителей к ней на дорогах. Однако не только их.
Дело в том, что Ксюшу приостановила полиция. Правоохранители попросили девушку снять все украшения с автомобиля, потому что они улетают на задние машины. Похоже, что смелому незнакомцу пришлось бы заплатить и штраф.
Ксения Мишина с таинственным сюрпризом (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Однако на этом подарки не окончились. Вечером Ксения получила доставку цветов, которая оказалась анонимной.
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Или тот самый это ухажер остается загадкой даже для самой дамы сердца, но в таком случае он забывает о сыне Ксении Платоне. Увидев мамины подарки, по словам Ксюши, мальчик с надеждой допытывался, передали ли что-нибудь ему.
Раньше мы показывали трогательное видео, как Ксения читает стихи Лины Костенко вместе с сыном.
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