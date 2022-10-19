"Це шок, я просто завмерла": Ксенія Мішина отримала незвичайний подарунок від незнайомця

Днями Ксенія Мішина отримала незвичайний романтичний подарунок від незнайомця. Там також була записка, де чоловік запросив акторку на побачення.

Про це Ксенія розповіла прихильникам у своєму Instagram .

Який подарунок отримала Мішина?

Ксюша спустилася на паркінг, щоб взяти свою машину, але там її чекала несподіванка. "Це шок, я просто завмерла", - сказала дівчина.

Її автівку повністю обклеїли квітами та повітряними кульками у вигляді сердечок. На капоті лежав величезний букет червоних троянд і білий ведмедик.

Сюрприз для Ксенії Мішиної (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На додачу до всієї цієї краси незнайомець підклав Ксенії романтичне послання. У ньому він каже, що хотів, аби вона посміхнулася, а також запросити її на побачення.

До того ж він жартівливо заборонив відчіпляти квіти, наголосивши, що оплатить Ксенії мийку машини.

Що було далі?

Акторка дослухалася до прохання й поїхала Києвом у, як сама сказала, весільній машині. Це неабияк привертало увагу водіїв до неї на дорогах. Однак не лише їхню.

Річ у тому, що Ксюшу зупинила поліція. Правоохоронці попросили дівчину зняти всі прикраси з автомобіля, бо вони летять на задні машини. Схоже на те, що сміливому незнайомцю довелося б заплатити й штраф.

Ксенія Мішина з таємничим сюрпризом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Проте на цьому подарунки не закінчилися. Увечері Ксенія отримала доставку квітів, яка виявилася анонімною.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Чи той самий це залицяльник залишається загадкою навіть для самої дами серця, але в такому разі він забуває про сина Ксенії Платона. Побачивши мамині подарунки, за словами Ксюші, хлопчик із надією допитувався, чи передали щось йому.