"У саме серце": Ксенія Мішина разом із сином прочитали "Крила" Ліни Костенко і розчулили мережу

Відома українська акторка Ксенія Мішина разом зі своїм 10-річним сином Платоном привітали українців з Днем Державного прапору. Вони розіграли "діалог" на слова відомої поезії української поетеси Ліни Костенко "Крила".

На відео видно, що навпроти вікна мама з сином на колінах прочитали патріотичні рядки поезії, імітуючи розмову.

"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"

Цитуючи поезію вони обіймалися, сміялися, а в кінці Платон поцілував маму. Такий зворушливий ролик вони присвятили державному святу, з яким і привітали усіх українців.

У мережі користувачі зазначили, що хлопчику передався акторський талант від мами. Ролик викликав у них мурашки по тілу: