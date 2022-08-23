"У саме серце": Ксенія Мішина разом із сином прочитали "Крила" Ліни Костенко і розчулили мережу
Відома українська акторка Ксенія Мішина разом зі своїм 10-річним сином Платоном привітали українців з Днем Державного прапору. Вони розіграли "діалог" на слова відомої поезії української поетеси Ліни Костенко "Крила".
Відео зірка опублікувала у своєму Instagram.
На відео видно, що навпроти вікна мама з сином на колінах прочитали патріотичні рядки поезії, імітуючи розмову.
"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"
Цитуючи поезію вони обіймалися, сміялися, а в кінці Платон поцілував маму. Такий зворушливий ролик вони присвятили державному святу, з яким і привітали усіх українців.
У мережі користувачі зазначили, що хлопчику передався акторський талант від мами. Ролик викликав у них мурашки по тілу:
- Дуже зворушливо;
- Як це гарно. Мурашки побігли;
- Це надихає;
- У саме серце;
- Дуже гарно і мило;
- До глибини душі;
- Аж подих зупиняється, коли слухаю;
- Платон так проникливо читає, у нього талант;
- Хлопчику потрібно буде вступати у театральний.
Раніше ми повідомляли, що Мішина закликала українок боротися з булінгом і сексизмом.
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