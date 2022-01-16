Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією
Ксенія Мішина разом з сином Платоном приїхала до свого рідного Криму. В окупованому Росією Севастополі у відомої української актриси театру і кіно живе мама.
Мішина показала в Instagram-сторіз відео з квартири, в якій виросла.
За будинком Ксенії стоїть її школа, а з іншого вікна відкривається вид на море.
Скріншот з Instagram
"Насправді виглядає зараз не дуже, але, коли всі дерева розквітають - не так вже й погано", - пише актриса, показуючи двір свого дитинства.
Скріншот з Instagram
При цьому видно, що багато машин паркуються на газоні. Мішина також показала щасливого сина, який приїхав відвідати бабусю.
Скріншот з Instagram
Актриса також розповіла, що сходила разом з мамою на місцевий ринок, і показала її на відео.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, Ксенія Мішина розкрила правду про стосунки з переможцем проєкту "Холостячка" Олександром Еллертом і назвала причину їх розставання.
Актриса також зізналася, що після цього досвіду, більше не має наміру публічно будувати свої стосунки. Вона назвала одну з причин їх розриву - занадто різні характери.
Ми також писали про те, Ксенія Мішина розповіла про інтимні фото та непристойні пропозиції, які надходили від заможних чоловіків, депутатів, а також їх помічників.
Дівчина зізналася, що завжди ігнорувала подібні пропозиції, оскільки для неї це неприйнятно.