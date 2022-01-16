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Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

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Крим, Неділя 16 січня 2022 21:43
Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксенія Мішина разом з сином Платоном приїхала до свого рідного Криму. В окупованому Росією Севастополі у відомої української актриси театру і кіно живе мама.

Мішина показала в Instagram-сторіз відео з квартири, в якій виросла.

За будинком Ксенії стоїть її школа, а з іншого вікна відкривається вид на море.

Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

Скріншот з Instagram

"Насправді виглядає зараз не дуже, але, коли всі дерева розквітають - не так вже й погано", - пише актриса, показуючи двір свого дитинства.

Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

Скріншот з Instagram

При цьому видно, що багато машин паркуються на газоні. Мішина також показала щасливого сина, який приїхав відвідати бабусю.

Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

Скріншот з Instagram

Актриса також розповіла, що сходила разом з мамою на місцевий ринок, і показала її на відео.

Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Ксенія Мішина розкрила правду про стосунки з переможцем проєкту "Холостячка" Олександром Еллертом і назвала причину їх розставання.

Актриса також зізналася, що після цього досвіду, більше не має наміру публічно будувати свої стосунки. Вона назвала одну з причин їх розриву - занадто різні характери.

Ми також писали про те, Ксенія Мішина розповіла про інтимні фото та непристойні пропозиції, які надходили від заможних чоловіків, депутатів, а також їх помічників.

Дівчина зізналася, що завжди ігнорувала подібні пропозиції, оскільки для неї це неприйнятно.

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Крим Ксения Мишина
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